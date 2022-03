Kiko Matamoros y Makoke de vuelta a los juzgados tras un año convulso de enfrentamientos judiciales

Vuelta a la carga. Kiko Matamoros y Makoke viven en una lucha constante en los platós de Mediaset. La última batalla ha sido por la propiedad de la casa en la que reside Anita Matamoros, pues la colaboradora asegura que es suya y su exmarido lo desmiente. Además, desde el plató de Viva la vida, la malagueña ha denunciado que el que fuera su pareja no está pagando su deuda con Hacienda y que ha mentido para no asistir a las vistas judiciales.

Estas declaraciones parecen no haber sentado muy bien al de Madrid, quien ha amenazado con tomar medidas legales de inmediato. “Tengo que ir al juzgado y tengo que ver a mi abogado. Te voy a interponer ya una demanda por injurias y calumnias esta semana, aparte de por otros temas. Que lo sepas”, ha afirmado el colaborador muy enfadado. Para Kiko la broma se ha acabado y Makoke tendrá que responder judicialmente. “La que mientes eres tú y en sede judicial. Dices que has pagado esas casas. Tienes derivada la deuda porque estás argumentando de qué cuentas han salido los pagos mensuales de esas hipotecas. Deja de mentir”. Ante las graves acusaciones de la madre de su hija, el que fuera representante de Carmen Ordoñez ha querido dejar claro que él nunca ha dicho que esa propiedad esté a su nombre. “Si fuera así no viviríais allí tú, ni tus hijos y ni tu novio. Las casas están a nombre de una sociedad tuya, de la que tengo una parte”, ha sentenciado.

La relación entre los colaboradores ha ido de mal en peor desde que se separaron. Durante este año han construido una relación basada en demandas y reproches desde plató. Ya en marzo del año pasado, el padre de Diego Matamoros contaba en Sálvame que su expareja le había denunciado por amenazas. “Yo no amenazo a nadie. El que ha sido amenazado reiteradamente en televisión he sido yo», opinaba tras este mal trago. Además, expresaba lo tranquilo que estaba, puesto que no se había dictado ninguna medida ni orden de alejamiento. “Se me califica como una amenaza grave porque he practicado boxeo y porque una vez conté en público que había sufrido un brote psicótico. Me parece todo tan sucio pero no voy a seguir”, zanjaba bastante cabreado.

De igual forma, el pasado mes de junio, el protagonista revelaba a La Razón que había puesto una demanda a su exmujer por calumnias y derecho al honor. El motivo esta vez habría sido una afirmación de la colaboradora hacía unos meses durante la emisión del programa Viva la vida, donde aseguraba que el padre de su hija “tenía una deuda de 1,2 millones de euros con el fisco”. Unos días más tarde, la Agencia Tributaria hacía pública la lista de deudores del 2021, en la que no figuraba Kiko Matamoros, a lo que este respondió en sus redes sociales: “Vaya por dios! Resulta que por tercer año consecutivo no figuro en la lista de principales deudores de Hacienda. No obstante, se me sigue acosando públicamente con el tema, llegando a exhibir supuestos documentos oficiales en el programa VLV, el pasado mes de diciembre, afirmando que tenía una deuda de más de 1.200.000€ con el fisco. Es el momento de reclamar judicialmente mis derechos”.