Carla Barber ha comenzado el año dando vida y anunciando un embarazo que ha cogido por sorpresa a todos. La ola de reacciones ha llegado hasta Kiko Matamoros, que ha surfeado sobre ella fiel a su estilo. Quien fuera su suegro no ha dudado en alegrarse por la buena nueva, pero tampoco ha dejado pasar la oportunidad de plantear una reflexión en forma de zasca hacia la exnovia de su hijo Diego.

A Kiko le ha sorprendido sobremanera que Carla Barber esté en el quinto mes de gestación cuando poco antes estaba con Diego Matamoros: «Está embarazada de cinco meses y con mi hijo rompió hace ocho…», ha dejado caer con cierta ironía. Unas declaraciones que sirven para comprender que la noticia ha caído con mucha estupefacción en el seno de la familia.

Diego Matamoros no se ha pronunciado al respecto pero su padre se ha erigido como portavoz. Le ha dado la enhorabuena a la doctora, pero con matices: «Ojalá que todo salga bien. Yo con ella me llevé muy bien y nunca he tenido problemas con ella». Sostiene además que «entre mi hijo y ella fue una ruptura civilizada y no ha habido mayor problema (…) No sé si Diego le habrá dado la enhorabuena, hablo de otras cosas con él pero le he dicho que tenga cuidado porque le veo desatado y hay que ser padre con responsabilidad», ha argumentado. No cabe duda de que siempre que Kiko Matamoros habla deja varios titulares gracias a su contundente retórica, mezclada con cierto humor ácido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dr. Carla Barber – Antiaging (@dr.carlabarber)

Carla Barber daba la noticia de su embarazo el día de Año Nuevo, con un emotivo vídeo en el que le comunicaba a sus familiares esta alegría. Fue durante la cena de Nochevieja y en un primer momento pensaban que les estaba gastando una broma. Después se desataría la emoción. Si todo va bien, su primer bebé nacerá en plena primavera: “A principios de mayo estarás aquí con nosotros. Estamos deseando conocerte. Te queremos de todo corazón. Nos vemos muy pronto».

La felicidad por ella ha sido el sentimiento predominante entre sus seguidores de Instagram. No obstante, hay una parte de ellos que se ha mostrado muy sorprendida ante el anuncio de embarazo. El motivo no es otro que el poco tiempo que lleva saliendo con el futuro padre de su hijo. Carla Barber compartió en verano de 2020 sus primeras imágenes con él.

Un apuesto empresario por el que la exnuera de Kiko Matamoros bebe los vientos y que llegó a su vida después del mediático romance con Diego Matamoros Flores. Tras cuatro meses de intenso y por momentos edulcorado amor entre ellos, decidieron tomar caminos por separado. Según se comentó, las diferencias entre ellos eran insalvables hasta el punto de que a Carla le molestó que su chico por entonces se sentara en el Deluxe para hablar del robo que había sufrido ella días antes.