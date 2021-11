Aunque todo parecía ir viento en popa en la historia de amor protagonizada por Kiko Matamoros y Marta Álamo, un último movimiento en redes sociales del colaborador de Sálvame hizo que todos sus compañeros pusieran el foco en una posible crisis de pareja. Y es que el mundo tecnológico no parece ser uno de los fuertes del padre de Laura Matamoros, que al parecer tuvo un error que pudo haberle costado una discusión con su novia.

Todo comenzaba en el plató de Sábado Deluxe, cuando en el tiempo entre la entrevista a Lola Herrero y Canales Rivera, Jorge Javier lanzaba una inesperadísima pregunta para Kiko Matamoros: “Kiko, ¿has dejado de seguir a tu novia en Instagram?”. El colaborador, atónito y sin saber muy bien dónde meterse, contestaba con otra pregunta: “¿Pero cómo voy a dejar de seguir a mi novia en Instagram?”.

Inmediatamente el ex de Makoke cogió su móvil y se dispuso a indagar por sus redes sociales para ver qué había pasado bajo la atenta mirada de algunas de sus compañeras, como Carmen Borrego, María Patiño y Lydia Lozano. Y aunque a priori aseguraba estar siguiendo como de costumbre a su novia, finalmente no tuvo más remedio que admitir la realidad: “Es verdad que no la estaba siguiendo, pero no sé qué he liado…”, explicaba bastante nervioso. El tertuliano no comprendía cuál había sido el error que había hecho que su pareja no apareciera entre sus cuentas seguidas en Instagram, algo que podría haber desembocado en una discusión para la pareja.

Los allí presentes empezaron a hacer preguntas al protagonista, que parecía un tanto agobiado ante la situación que se le había presentado sin esperarlo. Kiko se mostró bastante preocupado sobre lo que podría pensar su pareja, para quien las redes sociales son su medio de vida: “Me agobia esto porque sé que ella se agobia más”, comentaba. Y es que Marta cuenta con ni más ni menos que 260 mil seguidores en Instagram, red social que se ha convertido en su principal fuente de ingresos como influencer, y un movimiento como el unfollow de su novio podría hacer saltar las alarmas mediáticas sin ninguna razón.

Kiko no sabía cómo poner solución al embrollo en el que se había metido y no dejaba de pensar en cómo habría ocurrido este fallo que tanto revuelo había causado en plató. En esta ocasión, la tecnología no ha sido la mejor aliada del colaborador y seguramente la próxima vez tenga más cuidado con las teclas de su teléfono si no quiere hacer sufrir a su novia.

Aún así, todo ha quedado en un pequeño susto y Matamoros comenzó a seguir a Marta López Álamo en cuanto se percató del error. Pese a que los comienzos de su relación estuvieron marcados por las críticas sobre la diferencia de edad entre ambos, la pareja ha sabido anteponerse a todas las situaciones y ya pueden presumir de haber cumplido 3 años de noviazgo con un amor que va in crescendo y por el que son capaces de superar cualquiera de los baches que se interponen en su camino.