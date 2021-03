No hay critica que derribe el amor que sienten Kiko Matamoros y Marta López. La pareja ha cumplido dos años junta y ha querido celebrarlo con un tierno vídeo y con un intercambio de mensajes que han publicado en sus respectivas cuentas de Instagram. Toda una oda a un romance que desde el minuto uno ha generado una gran controversia, pero juntos se han encargado de acallar a quienes no apostaban por ellos. Y atención porque la influencer ha subido un vídeo en e que aparece besando a su novio, que la está esperando apoyado en su coche.

Marta López ha demostrado lo enamorada que está y así se ha encargado de decírselo en el texto que acompaña a la imagen: «2 años contigo 🤍 gracias por todos los momentos vividos y gracias por los que viviremos. “Todos los días tienen un minuto en el que cierro los ojos y disfruto echándote de menos” porque sé que entrarás por la puerta y me abrazarás. Te quiero @kiko_matamoros ✨».

Entre otras cosas, esta relación ha servido para conocer el lado más sensible de Kiko Matamoros. Al colaborador siempre le había acompañado una imagen de hombre hermético, frío y nada dado a exponer sus sentimientos. Sin embargo, la llegada de Marta López a su vida ha roto todos sus esquemas y desde el 1 de marzo de 2019 se ha visto la versión más romántica del colaborador. Tanto es así que no ha dudado en hacer declaraciones de amor públicas en ‘Sálvame’ a su novia. La última de ella tuvo lugar este mismo domingo, durante el ‘Deluxe’: «Quiero enviarle un mensaje a Marta, mi novia. Hoy cumplimos dos años de relación. Quiero decirle que muchas gracias».

La gratitud es una de las virtudes que la joven ha enseñado a Kiko Matamoros . ¿El motivo? El exmarido de Makoke considera que su chica ha sido pieza clave en el duro proceso de reconciliación con sus hijos, Diego y Laura Matamoros. No obstante, por el camino se ha quedado la afinidad con su otra hija, Anita Matamoros, con quien ahora tiene un distanciamiento prolongado en el tiempo más de los que a ambos les gustaría. Así se ha encargado de reconocerlo en su post de felicitación de aniversario.

Kiko Matamoros se ha derretido para declarase a su novia. «Gracias, mi amor, por haber puesto mi vida y mis sentimientos patas arriba, por regalarme felicidad y entendimiento con los míos y por tantos momentos inolvidables. Te adoro @martalopezalamo . Feliz aniversario ❤️❤️». Por supuesto, ha encontrado respuesta en boca de su novia.

Ella publicaba antes una storie en la que se abría en canal sobre lo que siente por el colaborador televisivo: «Te quiero. Me encantas y no me creo que ya lleve 2 años contigo. Gracias por lo que me has dado y lo que me das. Gracias por hacerme reír, por enseñarme cosas nuevas y por dejar que yo te las enseñe, por completarme, por haberte abierto a mí, por dejarme conocerte, por aconsejarme y por ayudarme. Feliz aniversario mi amor, por muchos muchos muchos años más».