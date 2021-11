Canales Rivera fue el último expulsado de Secreto Story y tan solo unos días después le ha tocado el momento de contar su secreto. Una confesión que no ha dejado indiferente a nadie y que ha generado una gran expectación. El torero ha contado cómo y con quién fue su primera vez en el sexo: «Perdí la virginidad con una persona trans», ha titulado. Las reacciones en plató y en redes sociales no se hicieron esperar, aunque han sido dispares.

El torero ha dado todos los detalles de cómo fue todo. Lo recuerda como si fuera ayer: «Tenía 14 años y un amigo y yo nos vamos a la playa, la chica nos da mucho juego y conseguimos una cita para el día siguiente. Cuando vamos al cole dejamos las bicis y cuando salimos nos la habían robado y había que ir a una playa, que estaba a 8 kilómetros de la playa, y nos fuimos andando…», empezó relatando.

Canales contó cómo se desarrolló su primera vez: «Llegamos allí y estaban las chicas. Cuando nos dimos cuenta él estaba debajo de una roca y a mi, sutilmente me llevaron detrás de unas roquitas, y fue la primera vez que tuve sexo». Sin embargo, asegura que no conocía la transexualidad de la chica: «Pasado un año, mis amigos hicieron el comentario de que una de ellas era trans y yo me callé la boca. Nunca dije nada, menos a mi amigo. Nuestra consigna fue dejarlo en secreto», finalizó.

Canales Rivera quiere dar visibilidad pero acaba siendo criticado

El hijo de Teresa Rivera ha querido utilizar su caso para dar «notoriedad» al colectivo LGTBI: «Viendo en los medios todas las cosas que están pasando y el acoso que está sufriendo el colectivo, pues yo desde mi parte de donde proceso creo que como es todo lo contrario, quiero darle toda la naturalidad que se merece y todo el respeto», ha defendido.

Sus palabras han arrancado el aplauso de un emocionado Jordi González: «Es muy importante que cuando una figura pública habla con esta naturalidad, estamos hablando de personas y realidades estigmatizadas. Seamos fieles a nosotros mismos y respetemos la diversidad, que nunca es un problema sino una riqueza», dijo el presentador. Unos elogios a los que se sumaba Luis Rollán: «Me encanta que lo cuente con la normalidad que tiene que tener».

Sus buenas intenciones no fueron secundadas por los usuarios de las redes sociales. Algunos acusaron a Canales Rivera de «transfobo». Hubo mucha dureza en las palabras de algunos tuiteros: «Riéndose de tener una relación sexual con una persona trans, asco» o «habría que preguntarle a la chica trans si no le quedó a ella ningún trauma después de estar con Canales» fueron ejemplos de comentarios de los detractores. No obstante, hubo quien rompió una lanza a su favor: «Al ver todos los ataques y agresiones que está sufriendo el colectivo decidió que sería su secreto ya que desde el mundo del toro está estigmatizado y quería darle visibilidad. BRAVO».