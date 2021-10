Una declaración y un adiós marcan la gala más terrorífica de ‘Secret Story’

Todavía quedan algunos días para la noche más tenebrosa del año Halloween, pero los habitantes ya han vivido su dosis de sustos y terror este jueves. La gala del Día de los Muertos es una de las favoritas de los seguidores de los realities de Telecinco y es que la cadena se esfuerza al máximo para sorprender tanto a concursantes como telespectadores. Este jueves no ha sido diferente y en Secret Story se ha vivido una cita de lo más emocionante.

Yo intentando dormir la siesta en verano con 45 grados y sin aire acondicionado #SecretGala7 pic.twitter.com/PVPXC6f7iC — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 28, 2021

Si hay algo que ha quedado claro es que los protagonistas de Secret Story no lo han pasado nada bien y es que sus gritos cuando les ha tocado adentrarse en el pasaje del terror casi se han escuchado en el plató del programa. De todos los momentos, el que más congoja ha dado ha sido cuando Jorge Javier Vázquez ha pronunciado el nombre del expulsado: José Antonio Canales. EL torero, con nata hasta las cejas, reconocía que estaba «bien jodido, pero contento por Julen. Me gusta pensar que fuera tengo otras cosas más importantes que hacer aquí», aprovechando para decir que Julen, al que tiene mucho cariño, todavía tiene buenos ratos por vivir, «tiene una historia de amor dentro que se merece seguir disfrutando». «Le quiero dar las gracias porque desde el primer día se preocupó por mí. Sus hijos pueden estar orgullosos de tener el padre que tienen y yo del amigo que tengo», reconocía por su parte un emocionado Julen.

El joven ha sido de hecho uno de los protagonistas de la noche pues tras varias idas y venidas por fin este jueves se ha abierto con Sandra Pica. Temeroso de que fuera el expulsado, ha querido sincerarse sobre lo que siente por la catalana, sin saber que ella le estaba escuchando. «Siento que quiero estar con ella… Es una persona muy importante. Aquí se ha portado súper bien conmigo, me ha dado mucho apoyo… Me mira con ojos de enamorada y yo a ella también». Una bonita declaración de amor con la que no ha podido evitar las lágrimas

Y mientras que los concursantes se han tenido que enfrentar a sus miedos, en el plató de Secret Story los protagonistas han sido los disfraces. Todos los allí presentes han aparecido con un aspecto de lo más curioso, especialmente Jorge Javier Vázquez, que se ha disfrutado de «Bru-Javier». El de Sálvame ha conducido la noche con maquillaje, peluca, gafas, gorro y un llamativo vestido que ha creado confusión en las redes sociales. «Me gustaría dejar claro que hoy no está presentando Ana Rosa. Parece ser que hay mucha confusión, pero no, soy yo», ha dicho divertido mientras se colocaba las gafas, imitando así un gesto muy de Ana Rosa.