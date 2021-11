El último Sábado Deluxe contó con la presencia de algunas invitadas estrella, entre las que estuvo Lola Herrera. Pese a sus 86 años, la actriz no ha dejado de lado su pasión y aún actúa en el Teatro Bellas Artes de Madrid dando vida a su personaje más característico: Carmen Sotillo de ‘Cinco horas con Mario’.

La obra es todo un éxito para todos los públicos pase el tiempo que pase, y esa es la principal motivación de Lola: “Va mucha gente joven, que me da mucha alegría”. De hecho, no concibe el momento de tener que decir adiós a los escenarios a corto plazo: “Vengo ahora de hacer mi función. Soy muy trabajadora, no sé si lo he hecho bien o mal en la vida, pero es lo único que me gusta hacer. A mí me gusta mi trabajo. […] A mí me están echando a patadas, ya son 86 cumplidos, pero tengo facultades para ello. Si estoy en condiciones, estoy sana y lo puedo hacer, ¿por qué no lo puedo hacer?, explicaba a Jorge Javier, sentenciando sus palabras con un mensaje cargado de enseñanza: “A veces, el trabajo nos da felicidad. Los trabajos te ayudan a lidiar con los reveses de la vida”.

No cabe duda de que Lola Herrera es muy trabajadora. Una característica que tiene en común con María Teresa Campos, que aunque a día de hoy permanece más alejada del foco mediático, su carrera frente a las cámaras no pasa desapercibida para nadie. La comparativa entre ambas resultó bastante evidente para los colaboradores de Sábado Deluxe, que preguntaron a Lola por la madre de Terelu. “Yo entiendo a todo el mundo. María Teresa Campos ha hecho un carrerón hasta anteayer y tiene el derecho a hacer lo que le venga en gana. Pero también lo que pueda, porque nosotras no somos las dueñas. Además de tener una buena disposición, cuenta mucho que te llamen”, contaba la artista, haciendo referencia a las escasas posibilidades que tienen las personas de su edad con ánimo de seguir trabajando.

Además, Lola Herrera confesó haber estado siguiendo la historia televisiva de las Campos y cómo de agitados han sido los últimos meses para la presentadora, en los que unas confesiones de Bigote Arrocet en Secret Story ponían en jaque la versión de la ruptura de María Teresa: “¡Me da rabia! De María Teresa he seguido la problemática que ha tenido estos años y me da mucha rabia que esté mal por un hombre”, indicaba, haciendo referencia al argentino.

Predispuesta, pero sin opciones

Con una carrera artística que se remonta hasta los años cincuenta, cabe destacar que Lola Herrera se ha consolidado como una reputadísima artista dentro de nuestras fronteras. Una fama mezclada con experiencia que la propia actriz no quiere desaprovechar, pese a que su edad sea un hándicap a la hora de encontrar nuevas oportunidades. “A la gente de nuestra generación nos ha tocado todo, hasta el COVID”. Pero aún así, no tiene ningún miedo a la llegada de su hora final. “No tengo miedo al adiós. Tan solo la incógnita de cómo será. Sobre todo, a mi edad, es algo natural y hay que tomárselo lo mejor posible. Yo sé que tengo un futuro cortito. Ha cambiado todo mucho, me siento un poco desplazada. Ser mayor es como no existir”, reflexionaba. Unas declaraciones que hicieron que Jorge Javier no pudiera evitar despedirla con un caluroso abrazo símbolo de su apoyo hacia la artista.