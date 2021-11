María Teresa Campos ha dicho adiós con una enorme “tristeza” a la casa en la que ha vivido cerca de veinte años. Propiedad situada en Molino de la Hoz. Tras varios años a la venta, la presentadora ha podido verde la casa en la que ha vivido los mejores años de su vida. Tal y como ha confesado Carmen Borrego a Sálvame, se ha despedido de la vivienda “tristísima”. “Ella se fue mal, esta casa era la ilusión de su vida, entonces… es duro. Espero y deseo que se tranquilice pronto”, ha revelado al citado formato la hermana de Terelu Campos.

“He llorado el ver a mi madre salir de aquí”, ha dicho con lágrimas en los ojos la tertuliana. “Me emociono. La vi tan mal… Me importa que ella esté bien en su nueva casa”, ha añadido. Después, Borrego ha contado que la mítica presentadora poco a poco va levantando el ánimo y que “está muy contenta con su nuevo hogar”. “Esto es el fin de una etapa de la vida de mi madre. Ella ha sido muy feliz, pero también lo ha pasado mal”, ha dicho Carmen con un hilo de voz.

“Ha dado un giro radical. Hoy se encuentra más animada. No se va a quedar a dormir todavía, pero tanto como ella como la familia están más tranquilo”, ha revelado el espacio sobre el estado actual de María Teresa Campos.

De esta manera, la comunicadora comienza una nueva etapa dejando atrás a su casa valorada en 3 millones de euros y que estaba ubicada en una de las zonas más exclusivas de la capital cercar del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Ahora, la madre de Terelu y Carmen Borrego creará nuevos recuerdos en un ático cerca de la vivienda de la concursante de Masterchef Celebrity, en Aravaca.



Tal y como ha revelado la revista Diez Minutos, la vivienda de la abuela de Alejandra Rubio, que se encuentra en una lujosa urbanización privada cuenta con piscina, zonas ajardinadas, gimnasio y está dotada de hasta instalaciones deportivas. Un ático que tiene 250 metros cuadrados y que poco a poco va cogiendo ese calor de hogar, pues la mudanza ya está llegando a su fin.

Carmen Borrego, que se encuentra en plena guerra mediática con su hermana y su sobrina, ha contado que ha tenido cierto acercamiento con Terelu debido a la mudanza de su madre, aunque no han profundizado en el origen del distanciamiento. “Hemos hablado por teléfono por lo que contacto hemos tenido. Ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, pero tenemos una conversación pendiente”, ha dicho con calma la colaboradora de Sálvame. Sin embargo, ninguna de las hermanas ha dado un paso al frente para enterrar el hacha de guerra, una guerra que comenzó hace ya varias semanas y que parece que no va a terminar nunca. ¿Se reconciliarán pronto Carmen Borrego y Terelu Campos? Solo el tiempo lo dirá.