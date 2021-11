Alejandra Rubio se ha cansado y ha puesto los puntos sobre las íes. Su última aparición en el plató de Viva la Vida ha servido para que vuelva a cargar contra Carmen Borrego. A la colaboradora no le ha gustado nada la tibia posición de su tía en el último conflicto en el que se ha visto envuelta su madre. Kiko Hernández protagonizaba unas duras palabras contra la extertuliana de Sálvame que no encontraban oposición por parte de Borrego.

Todo comenzó cuando Kiko atacaba a Terelu desde la distancia por haber asistido al funeral de su amiga Begoña Sierra. El presentador se mostró destrozado durante el último adiós a la fundadora del Bingo Las Vegas, una gran amiga para él. Como quiera que sea, no quedó nada conforme con que la hija de María Teresa Campos se dejase ver por allí:»No sé qué pintaba Terelu en el funeral de Begoña porque Begoña no la podía ni ver, no la soportaba, su familia ni la conoce».

Alejandra Rubio responde a Carmen Borrego y la llama «mala hermana» 😱 #VivaLaVida451 https://t.co/AEBlVbku4l — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) October 31, 2021

Como era de esperar, estas palabras han llegado a oídos de una Terelu Campos que no ha podido evitar sentirse muy mal al escuchar esto del que fue su compañero. Durante el pasado sábado fue arropada por Emma García y el resto de compañeros del equipo de Viva la Vida. «Qué desagradable, qué cruel», decía atónita la vasca. Quien no salió en su defensa fue Carmen Borrego, algo que a Terelu le duele pero por lo que no quiso echar más leña al fuego en la interminable guerra fría que mantienen las hermanas: «Quiero darle gracias a Carlota Corredera, a Belén Esteban y a Gema López, y quiero que decir que yo jamás, jamás, jamás en mi vida querré nada malo para mi hermana», decía.

La actitud de Carmen Borrego fue mantener silencio y quedarse abrazada a Kiko Hernández. Algo que ha llevado a las demonios a su sobrina. Alejandra Rubio contestaba este pasado domingo a su tía en el plató de su programa. Y lo hacía con su contundente dialéctica habitual. «Ayer me enfadé mucho. Hacía tiempo que no me enfadaba. Estaba súper tranquila porque no quería entrar, porque no le quiero dar nada. Pero ya no me da la gana callarme», comenzaba diciendo.

Sobre la actitud que tomó su tía ha contestado sin remilgos: «Me parece vergonzosa. Para mí esto no es ser una buena hermana. Estoy súper cabreada». Al mismo tiempo ha confesado que nunca se imaginó que la relación entre hermanas quedara tan tocada: «Me parece todo tan alucinante que cuando el día que ella se dé cuenta de lo que está haciendo, qué pena…», continuó. Sin embargo, Alejandra Rubio tiene claro que el motivo de este giro en el comportamiento de Carmen Borrego responde a su fichaje por Sálvame: «Está en una burbuja, cuidada, la tienen como en un pedestal, se aprovechan de la situación para que ella se sienta fuerte…».

Alejandra fue muy dura y no se ocultó al mostrar su deseo de que se acabe la amistad entre Kiko y Carmen: «¿Qué abrace a una persona que está haciendo daño y se porta mal con nosotras? A ver si se acaba esa amistad… A ver si llega ese día en el que se pone como siempre y se acaba esta tontería…», zanjó.