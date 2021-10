Carmen Borrego se defiende de los reproches de Terelu Campos

Terelu Campos reaccionaba en la tarde del sábado en Viva la Vida a la entrevista de Gustavo, el chófer de confianza de su madre, María Teresa Campos. «Yo quiero que no se hable de mi madre, nada ni nadie, y me lo tomé muy mal, estuve muy tensa con él por teléfono», expresaba molesta. Además, la madre de Alejandra Rubio afirmaba que era la única que tiraba del carro sobre la situación familiar que vive. Tal vez sea la gran idiota, pero tengo unos principios que no se saltan”, decía dejando entrever que Carmen Borrego no hacía nada por el bienestar de la familia. “Gustavo -el hombre de confianza de María Teresa- sabe mejor que nadie que los que llevamos tirando de cierta situación desde hace más de un año es él y yo. Todo por el bienestar de mi madre”, continuaba diciendo.

Ante estos reproches que apuntaban directamente a la hija menor de la que fuera reina de las mañanas, Carmen ha aprovechado su paso por Sábado Deluxe y ha respondido muy tajante. “Aquí nadie es el bueno ni el malo”, ha indicado. “No está cortada la comunicación, aunque ya no estemos todo el día juntas como antes”, ha seguido explicándose.

Carmen ha asegurado que ambas han estado por igual pendientes de su madre y preocupadas por su salud. » Voy a contar algo que puede que no siente bien, pero quiero que este asunto quede claro… Mi madre pasó por un momento económico complicado y Terelu pudo ayudarla porque acababa de vender su casa y tenía dinero, yo no pude, puede que se refiera a eso porque otra cosa no puede ser. No tiene nada que ver con la salud de mi madre o que yo me haya desentendido. “Terelu tiene una manera de gestionar las cosas y yo otra», ha confesado.

Belén Esteban que se encontraba entre el grupo de colaboradores ha lamentado la lluvia de críticas a la que suele estar expuesta Terelu Campos. «No tienes ni ideas y por ahí no voy a pasar, no puedes decir: ‘Pobrecita Terelu’», ha replicado enfadada. «Si mi hermana dice que yo le he dado de lado, miente», ha contado Borrego. «Es muy complicado que no hablemos de la familia. Entiendo la postura de Terelu, aunque muchas veces no la comparta. Creo que su mensaje perjudica más a mi madre que si hablamos las cosas con naturalidad. Parece que tenemos algo que ocultar, como que mi madre está encerrada porque está enferma. Mi madre tiene la edad que tiene y tiene sus días buenos y sus días malos», ha reflexionada la hija de la presentadora.

Después de estas declaraciones de Carmen Borrego, los tertulianos han opinado convencidos de que sus palabras no van a sentar nada bien a su hermana y, es que no atraviesan el mejor momento de su relación familiar. «Se va a liar, acabas de abrir un melón», ha avertido Jorge Javier Vázquez.