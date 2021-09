La vuelta de Bigote Arrocet a la televisión ha provocado un tsunami de emociones en el clan Campos. Este jueves, el cómico se batió en duelo con Miguel Frigenti, pero finalmente fue la expareja de María Teresa Campos quien tuvo que abandonar ‘Secret Story’, reality en el que participaba. Nada más llegar a plató le esperaba Jorge Javier Vázquez y el resto de los colaboradores, aunque unos minutos antes Terelu abandonó el set para no vivir un tenso cara a cara con el humorista. Durante esa entrevista, Edmundo no dudó en hablar alto y claro sobre un tema que le ha colocado de nuevo, en primera línea mediática: su ruptura con la periodista.

“Creo que están siendo demasiado duros conmigo porque de los casi 6 años que estuve con Teresa habrán ido a visitar a su madre como mucho 11 veces. Estaba yo todo el día con Teresita. Incluso al portero que estaba le dije que se fuera porque estaba yo, pero tenía que trabajar, tenía mi negocio. Inclusive en septiembre la invité a que se viniera conmigo a Australia porque tenía que trabajar allí, y cancelé el viaje porque no venía conmigo. Cuando viajé a Chile también le dije que si venía conmigo. Esas cosas tienen que decirse. Yo tengo que trabajar, tengo mis cosas, mi negocio…”, expresó. Ha sido este viernes cuando Carmen Borrego ha respondido a Arrocet tajantemente. “Vamos a ver, durante los 6 años de relación de mi madre y Edmundo Arrocet siempre hemos estado calladas y nunca hemos hablado más de él. Mi madre nunca ha hablado mal durante la relación. Hizo cosas que no nos parecieron bien, pero que no hicimos públicas”, ha comenzado diciendo. “Mi madre siempre ha dado la cara por él y eso nosotras siempre lo hemos respetado porque era su pareja y nos parecía lo normal”, ha añadido visiblemente molesta.

Borrego ha reconocido que durante una de sus intervenciones cuando se enteró de que la expareja de su madre había dicho que estaba con ella por pena, no tuvo que decir que era un “desgraciado”. “Estaba en directo y en ese momento me dicen eso y pienso en mi madre y claro…cualquiera funciona con el estómago no con la menta y digo lo que le digo. No voy a decir que me arrepiento, pero no tendría que haberlo dicho en público. No voy a decirle ninguna palabra a este señor”, ha explicado la colaboradora.

Sobre la espantada de Terelu Campos del plató de ‘Secret Story’, Carmen también se ha pronunciado. «A mí me parece normal. Si yo hubiera estado seguramente me hubiera ido. Creo que lo hizo por mi madre, y por respeto a ella, no por miedo. Ella no tiene nada que temer y yo tampoco», ha comentado apoyando así la actitud de su hermana ante la situación que tuvo que presenciar. ¿Se verán las caras las Campos y Edmundo en algún momento?