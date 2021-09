Bigote Arrocet ha sido uno de los grandes protagonistas de la última gala de ¡Secret Story’. Cuando el humorista entró al reality dejó claro que tenía ganas de hablar y, sobre todo, de limpiar su imagen, sin embargo, parece que esto último no lo está consiguiendo, sobre todo a tenor de las últimas declaraciones que ha hecho. El que fuera pareja de María Teresa Campos ha abordado sin reparo alguno un tema tan controvertido como es la infidelidad. Si la semana pasada dejó a más de uno atónito con sus declaraciones sobre su ruptura con la veterana comunicadora que acabaron en un tenso cara a cara con Terelu Campos, esta vez ha decidido hacer unos más que polémicos comentarios sobre su concepto de la pareja.

Arrocet ha asegurado que todos los hombres son infieles, en mayor o menor medida. «Todos los hombres lo hacen, solo hay que saber hacerlo bien», ha dicho Edmundo a Miguel Frigenti y Luca Onestini en una distendida charla en el jardín. Unas palabras que han corrido como la pólvora en la red y que, además, han generado más que asombro en Frigenti y Onestini. El chileno ha recalcado que esto es una realidad y que “quien lo niegue, miente como un bellaco”. Eso sí, el humorista ha confirmado que nunca ha confesado sus infidelidades a sus parejas: «ojos que no ven corazón que no siente», ha recalcado. No ha sido esto lo único que ha dicho Arrocet que, esta vez, ha dejado a un lado a Teresa Campos: “en los países árabes te puedes casar con tres o cinco mujeres y no pasa nada. El lado occidental es el más falso porque uno tiene a su novia y a su amante en la mayoría de los casos», ha dicho ante la mirada atónita de sus compañeros de ‘Secret Story’.

No ha sido el exnovio de María Teresa el único protagonista de la noche. Miguel Frigenti ha tenido una semana complicada. El colaborador se ha tenido que enfrentar a las críticas de la audiencia, que le ha recriminado que ha tomado un papel de víctima, algo que él siempre ha criticado. “Yo no me he aislado en esta casa. He tenido una conexión con Cristina y me duele que se haya criticado. Me he relacionado con todo el mundo. Es hipócrita que se critique, pero esta conexión ha nacido en este programa. Muchos tienen un apoyo que han traído desde fuera”, ha dicho Frigenti, que a lo largo de los últimos días se ha encontrado en una situación difícil.

Por otra parte, José Antonio Canales Rivera ha vivido un acercamiento con Cynthia Martínez tras su tenso encuentro en la primera gala. El torero ha preferido no entrar en detalles: «no le voy a dar más bola a eso, bastante se sufrió. Te diría cosas pero aquí no», ha dicho.

Canales y Cynthia parecen tener muy claro que lo que hablar y arreglar será fuera, no ante las cámaras de ‘Secret Story’. No obstante, el torero se ha confesado con Miguel Frigenti: «me ha costado adaptarme por lo que sabía qué iba a encontrarme», ha asegurado. Sin embargo, parece que poco a poco las cosas entre ellos se van asentando, hasta el punto de que incluso ha habido hueco para las bromas. «Quién diría que yo tengo tu ropa interior», le ha dicho Canales a Cynthia cuando han coincidido en la lavandería.