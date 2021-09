Terelu Campos, firme y tensa contra Edmundo Arrocet

No es un secreto para nadie que Terelu Campos es una mujer con carácter, de las que siempre dicen lo que piensan y actúan según sus convicciones. Ya lo demostró hace unos días cuando se reencontró con su hermana Carmen Borrego en directo, protagonizando un tenso encuentro en el que ni resolvieron sus problemas ni acercaron posturas. A pesar de este momento de disputa que seguro termina por pasar, las hermanas sí que están de acuerdo en algo: no les gusta muchas de las cosas que Edmundo Arrocet está contando en ‘Secret Story’ sobre su madre, María Teresa Campos.

El humorista ha convertido a su exnovia (y a sus hijas) en uno de sus temas de conversación favoritos. «No quiero que se siga con la mentira. He estado mucho tiempo fuera y se ha sacado muchas cosas mías permanentemente y ahora la gente ya viene con muy mala onda conmigo», ha dicho el chileno en la primera parte del programa, asegurando estar cansado de este asunto. «No quiero que se siga con la mentira. He estado mucho tiempo fuera y se ha sacado muchas cosas mías permanentemente y ahora la gente ya viene con muy mala onda conmigo»; seguía contando ante la atenta mirada de Terelu, que no perdía detalle.

«Me dolió mucho el hecho de que ella dijera que yo la había dejado por un WhatsApp. Eso me dolió mucho porque sabe que no es verdad. Así que el resto que diga lo que quiera. Y luego otra cosa, que saquen una carta… Yo creo que es un tema íntimo y yo creo que un tema íntimo hay que dejarlo en casa. A mí eso no me va. No me ha ido nunca. Yo llevo 57 años en este tema y nunca me han pillado ni he hecho nada que no sea lo correcto. Las mentiras tienen las patitas cortas», ha seguido.

En el exterior su ruptura con la periodista también está dando de qué hablar, pese a que sea un tema del pasado, y Vázquez le ha transmitido al humorista las últimas palabras de Kiko Hernández sobre el tema, que ha asegurado que María Teresa Campos le confesó que convivir con él no fue fácil.

«Si yo hubiese tenido un carácter complicado pues no hubiésemos durado seis años. De hecho yo me fui una primera vez y vinieron a buscarme. He estado enamorado de ella sino no hubiera estado con ella. Me hubiera marchado y punto. Yo he estado con ella porque es una persona muy buena, es una dama, inteligente, graciosa y me lo pasaba de película», ha sido su respuesta.

Entonces ha sido el turno de Terelu Campos, que muy tensa no se ha querido dirigir a Bigote directamente. «No tengo nada que decir. Y como él dice, yo sé la verdad y tengo los mensajes porque los tengo y nada más. Estoy de acuerdo en que este tema ya es agua pasada, pero no lo hemos sacado nosotras dos años después. Ni yo he dicho nada malo de esta persona ni hay una entrevista escrita en la que yo le falte el respeto. Él ha entrado a un reality y eso implica que se le fuera a preguntar y yo lo entiendo. Yo soy la primera que ha dicho que esto no es bueno para mi madre. Pero nada bueno. Esto es lo peor que le puede pasar. Y a mí, la que me importa es mi madre».

Sin llegar a ningún tipo de acuerdo o entendimiento, lo que ha quedado claro es que cada uno tiene su versión de los hechos y no está dispuesto a dar su brazo a torcer, provocando una tensión que apunta a seguir viva en las próximas semanas.