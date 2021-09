No ha habido que esperar demasiado para escuchar a María Teresa Campos tras la rajada de Edmundo Arrocet. Hace casi dos semanas que el humorista chileno regresó del exilio para entrar a concursar en la casa de ‘Secret Story’. Desde ese momento, ha lanzado una serie de mensajes que han escocido de lo lindo a la presentadora, quien ahora rompe su silencio en una entrevista en la radio concedida a entrevista en la radio con Federico Jiménez Losantos.

Teresa está absolutamente rota de dolor tras ver cómo Bigote la está dejando como una mentirosa ante toda España: «¿Sabes lo que pasa?, que yo no quiero hablar de esta persona», comenzaba diciendo con la voz entrecortada y bañada en lágrimas. En su voz se apreciaba el sufrimiento de alguien que está viendo ojiplática las declaraciones de Arrocet.

María Teresa Campos no quiere ni oír hablar de su expareja: «Cualquier cosa que haga esta persona no me compete, que no es mi competencia, no tengo nada que ver absolutamente con él, que le vaya bien, que le vaya mal, que gane, lo que sea… que yo no tengo nada que ver con esta persona», dice en ‘Es la mañana de Federico’.

Han pasado dos años de tan traumática ruptura, pero ahora está reviviendo de nuevo aquella pesadilla. No obstante, señala que «tampoco quiero fastidiarle ni nada, quiero ser como he sido siempre cuando no le conocía ni sabía quién era». Aún así, pide que le deje en paz: «A ver si es posible que se hable de esta persona sin que se hable de mí», pide la octogenaria periodista. Algo a lo que el locutor de radio responde: «¿De qué va a hablar si no es de ti?». Por supuesto, la Campos no va a perder ni un solo minuto de su vida en ver ‘Secret Story’: «Que gane el reality o lo que esté haciendo porque yo no lo veo ni lo voy a ver ni nada».

María Teresa Campos y su ruptura con Edmundo Arrocet

Acerca de la versión que ha dado el chileno en televisión, en la que asegura no haber dejado a su expareja por WhatsApp, María Teresa asegura que todavía guarda el mensaje. Y apunta: «Si él dice que hemos roto 10 veces, pues 10 veces». También ha querido dejar claro que dio orden a su chófer de deshacerse de los vehículos de Edmundo: «Los coches están fuera del garaje, claro si es que han estado casi 5 años los coches ahí, le dije a Gustavo (su asistente) que los colocara en cualquier sitio».

Por último, María Teresa Campos ha confirmado una muy buena noticia, su mudanza: «Me voy a ir al mejor sitio del mundo, al mismo edificio de mi hija Terelu».