Edmundo Arrocet se está convirtiendo en el verdadero protagonista de la primera edición de ‘Secret Story’ y sin necesidad de revelar su secreto. Su reaparición pública era tan esperada que está acaparando prácticamente toda la atención. El humorista debía dar las explicaciones oportunas de su tormentosa ruptura con María Teresa Campos. Y vaya que si las está dando, aun sin importarle las consecuencias.

En la gala de este domingo, presentada por Jordi González, se emitió un extracto de una conversación entre Bigote e Isabel Rábago. Ambos han congeniado muy bien en estos primeros días de concurso y él ha encontrado en ella una persona con quien sincerarse. Así, se ha explayado de lo lindo e incluso ha llegado a emocionarse.

Edmundo Arrocet ha vuelto a negar la versión de los hechos de María Teresa Campos. Nunca le envió un mensaje para romper con ella y así lo ha dejado claro: «Yo esperaba que saliera de ella decir la verdad. Mentira total (su ruptura a través de un SMS), ¿cómo se te ocurre que, a la edad mía, andar haciendo esa payasada? Cuando las cosas se acaban, se acaban, cuando tú te vas de la casa, te vas. Si dejo las cosas que las tire, que a mi me da lo mismo», decía visiblemente molesto.

Bigote, sobre María Teresa Campos: «Como yo la quería, me dio pena y volví» #SecretNoche1 pic.twitter.com/EaOAs7YYvr — Secret Story España (@SecretStory_es) September 12, 2021

Pero sus declaraciones más explosivas estaban por llegar. Edmundo Arrocet ha contado el verdadero motivo por el que decidió dejar a la veterana periodista y nunca había sido dicho hasta ahora: «Tenía que venir conmigo a un premio europeo que se me da a mí de la moda y no quiso ir, hubo una discusión y entonces le dije que yo me iba. Cuando estás con alguien tú tienes que ser transparente. No me gusta pelear, la primera está bien, la segunda también, pero si viene la tercera, la cuarta, la quinta… a mí no me va», ha argumentado.

Instantes después, el cómico el ha explicado a Rábago que algún día hablará con María Teresa de nuevo, pero sus declaraciones han levantado mucha polémica: «Tendré una conversación con ella, pero eso te lo tiene que pedir el cuerpo porque ir forzoso en la vida no es bien. Yo ya me había ido una vez, pero como yo la quería, me dio pena y volví», ha dicho.

Como era de esperar, estas declaraciones han sentado como un disparo en el clan Campos. Carmen Borrego contestó con dureza y muy indignada ante estas palabras en ‘Sábado Deluxe’: «¿Por pena o por no tener una casa a la que irse? ¿Por pena o por tener un coche en la puerta que le lleve a todas partes? Ya vamos a empezar a hablar», ha dicho la hermana de Terelu. Estar con una persona por pena es de ser muy desgraciado… Pero está bien que lo diga porque así la gente conoce al verdadero Edmundo Arrocet. En esta familia le hemos respetado como no se lo merece y la primera que lo ha hecho se llama María Teresa Campos. Parece mentira la poca vergüenza que tienes…». La guerra está servida.