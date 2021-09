Carmen Borrego y Terelu Campos, sentencian a Bigote Arrocet

Ha ocurrido lo impensable para el clan Campos: Bigote Arrocet vuelve a sus vidas y lo hace concursando en ‘Secret Story’, espacio que dio el pistoletazo de salida el pasado jueves. Fue durante esa emisión cuando el cómico desmintió la versión que habían estado dando hasta entonces, Terelu Campos, Carmen Borrego y María Teresa Campos sobre su ruptura con la presentadora. “Las cosas se acaban y punto. Yo había hablado esa tarde con ella y le dije que yo me iba y a la mañana siguiente me despedí y me fui. También lo sabe Terelu porque a ella también le escribí”, expresó. Palabras que, desde luego no sentaron nada bien a las televisivas.

Este sábado, Borrego, ha sido una de las invitadas a ‘Sábado Deluxe’ y ha sido donde se ha explayado sobre esta situación que ha puesto patas arriba a la familia. Tras escuchar las nuevas declaraciones del concursante no ha dudado en decir que “me das mucho asco, eres un desagradecido”. «Bigote ha confesado que no era la primera vez que dejaba a María Teresa y que volvió con tu madre por pena», le ha dicho el presentador. Como era de esperar, Borrego ha brotado indignada.

«¿Por pena o por no tener una casa a la que irse? ¿Por pena o por tener un coche en la puerta que le lleve a todas partes? Ya vamos a empezar a hablar», ha dicho la hermana de Terelu. «Estar con una persona por pena es de ser muy desgraciado… Pero está bien que lo diga porque así la gente conoce al verdadero Edmundo Arrocet. En esta familia le hemos respetado como no se lo merece y la primera que lo ha hecho se llama María Teresa Campos. Parece mentira la poca vergüenza que tienes…», ha añadido muy molesta mirando a cámara.

Pero eso no ha sido todo, porque horas antes, Terelu Campos entraba en directo en ‘Viva la Vida’. La colaboradora se ha ido a pasar unos días a Ibiza con unos amigos, pero no ha querido perder la oportunidad de dar su opinión sobre todo lo que está ocurriendo y que afecta de manera directa a su madre.

“Durante muchos años el silencio ha sido mi arma, ahora ya no me callo. Lo que ha hecho es alimentar esto. Yo por mi madre subo el Himalaya de rodillas», expresó en un primer momento. “Soy yo quien le dice -a Bigote- que si no va a volver le ruego que al menos le escriba un mensaje”, comentó sobre el famoso mensaje con el que Bigote rompe con María Teresa. Por el momento, la que fuera ‘reina de las mañanas’ guarda silencio y, tanto sus hijas como su nieta, Alejandra Rubio, han pedido públicamente que no agobien a la presentadora porque es un tema muy delicado para ella.