El clan Campos de nuevo en el ojo del huracán. Cuando parecía que las aguas volvían a su cauce, todo se tuerce de nuevo. Este jueves, Bigote Arrocet reaparecía públicamente para entrar a formar parte de la lista de concursantes de ‘Secret Story’, el nuevo formato de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez. Es por ese motivo por el que María Teresa Campos vuelve a primera línea mediática, ya que tuvo una relación de casi 6 años con el cómico que no terminó nada bien. Este sábado en ‘Viva la Vida’, Alejandra Rubio ha revelado cómo se encuentra la familia tras este nuevo acontecimiento que pone patas arriba su vida.

“Entiendo que cada uno tenga su versión de los hechos, pero hay algo que no se puede negar y es ese mensaje”, ha explicado la colaboradora sobre el escrito que le envió Arrocet a la presentadora poniendo fin a su relación. “No he podido hablar con mi abuela, prefiero no saber cómo está…no he querido hablar, pero creo que puede estar nerviosa. Lo pasó mal cuando fue a ‘Supervivientes’ -hace referencia a la participación de Edmundo en el citado concurso-, y ahora otra vez en un programa…”, ha añadido apenada. “No me esperada que iba a entrar en ‘La casa de los secretos’ y no iba a hablar del tema o al menos no al principio”, ha puntualizado la sobrina de Carmen Borrego.

Después, Alejandra ha dado a conocer cómo está Terelu Campos. “Al final es su madre y está preocupada”, ha confesado. Por otro lado, la tertuliana no ha querido entrar en más detalles. En estos momentos, su madre se encuentra de vacaciones con unos amigos, y ese es el motivo por el que todavía no han profundizado sobre lo que está ocurriendo. «No he querido molestarla con este tema», ha asegurado Rubio.

Fue el pasado jueves cuando el cómico dio a conocer cómo ocurriendo los hechos según el sobre su ruptura con María Teresa Campos. “Las cosas se acaban y punto. Yo había hablado esa tarde con ella y le dije que yo me iba y a la mañana siguiente me despedí y me fui. También lo sabe Terelu porque a ella también le escribí”, explicó el participante. “Llevo sin hablar con Teresa dos años. El día 29 de noviembre es mi cumpleaños y se cumplen los dos años. No sé si me estará viendo, no tengo idea. Yo sí la veo a ella, le tengo cariño… Cuando uno ha vivido con una persona tantos años y he sido tan feliz sientes una sensación bonita si la ves”, añadió.

Sin embargo, la teoria del nuevo concursante del ‘reality’ de Mediaset fue desmontada por Carmen Borrego en ‘Sálvame’. «Os voy a enseñar el mensaje pero no voy a leerlo porque no me lo mandaron a mí. Yo hablo aquí por respeto a mi madre», expresó.