‘Secret Story’, el nuevo ‘reality’ de Mediaset calienta motores para su primera entrega. Un formato que estará presentado por Jorge Javier Vázquez, uno de los presentadores estrella del ‘holding’ italiano. Aunque no estará solo en esta nueva aventura, pues le acompañarán Jordi González y Carlos Sobera. Un programa en el que el objetivo principal de los participantes no es otro que el de guardar su secreto para poder llegar a la final. A la lista de concursantes, se ha añadido un nombre más que hará temblar al clan de las Campos, en concreto a María Teresa. Según ha podido saber este digital en exclusiva, Bigote Arrocet formará parte del programa que tendrá cámaras de vigilancia las 24 horas del día.

Ese es, sin duda el motivo por el que el actor argentino habría pisado nuestro país. Lo hace en un momento en el que la polémica vuelve a sacudir su vida. La expareja de la presentadora tiene que hacer frente a sus problemas con Hacienda. No es la primera vez vive este tipo de situación, ya que en el año 2014 también fue investigado por la Agencia Tributaria.

La revista ‘Semana’ adelantó que Hacienda va tras los pasos de Bigote Arrocet y cada una de sus cuentas bancarias. Le reclaman la friolera cifra de 700.000 euros debido a que no se ha esclarecido de donde han salido las distintas empresas que creó durante su relación con María Teresa Campos, así como los ingresos que obtuvo de ellas. Unos negocios que tienen relación con gestión de derechos audiovisuales, de energía eólica, entre otras cosas.

Actualmente Bigote Arrocet y María Teresa Campos no mantienen ningún vínculo desde que dejaron la relación. Aunque es cierto que han tenido una guerra abierta en la que las pullas no han dejado de suceder. Carmen Borrego quiso zanjar todo tipo de provocaciones por parte del cómico y de su hija, Gabriela. Mi hermana y yo nos hemos dedicado toda la vida a trabajar. Cuando hablamos de su familia es porque nos ponen imágenes. Me gustaría que en la próxima conexión que haga enseñe su currículum, a ver quién es más parásito», dijo en ‘Viva la vida’ muy molesta.

Por otro lado, María Patiño ha arrojado información sobre algo que ha ocurrido mientras el cómico se encontraba en Chile este tiempo de atrás. Resulta que en el transcurso de esos meses, Bigote dejó unos coches dentro de la propiedad de su expareja y, ahora, la madre de Terelu Campos ha dedicido deshacerse de ellos y llevarlos al desguace. “Según la versión de María Teresa, los llevó junto a una copia del DNI de Edmundo que se encontró en la casa, pero, de no ser así, podría haber cometido un delito y tener un grave problema”, ha dicho Patiño en ‘Sálvame’.

Belén Esteban al escuchar lo que ha dicho la presentadora de ‘Socialité’ ha añadido que la abuela de Alejandra Rubio ha estado “muy bien asesorada” en este proceso y, Carlota Corredera, ha aclarado que, si estaban dentro de su propiedad, María Teresa tenía todo el derecho a retirarlos.