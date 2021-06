María Teresa Campos confiesa el regalo que querría recibir

María Teresa Campos está de celebración. La veterana comunicadora cumple 80 años y desde ‘Sálvame’ han querido hacerle un pequeño homenaje. Una cifra muy importante tras la cual hay una prolífica carrera al frente de las cámaras, hasta el punto de que la andaluza es uno de los rostros más importantes de la pequeña pantalla en nuestro país.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la presentadora se encuentra en un complicado momento, sin programa en la parrilla. Es por este motivo que ha aprovechado una llamada a ‘Sálvame’ para expresar su mayor deseo por este aniversario. Cuando Jorge Javier Vázquez le ha preguntado sobre qué le gustaría que le regalasen en este día, María Teresa ha dicho: “no quiero irme de mi casa, y mi casa es Mediaset”, ha confesado la andaluza. María Teresa ha insistido en que quiere seguir al pie del cañón mientras le sea posible y ha asegurado que ella misma sabrá cuándo ha llegado el momento de retirarse. Unas declaraciones con las que deja claro que lo que más quiere en estos momentos es mantenerse activa y seguir entreteniendo a sus seguidores en la pequeña pantalla.

La comunicadora ha comentado cómo ha disfrutado de esta especial jornada. María Teresa ha contado que ha podido tener una celebración pequeña, con algunos de sus seres queridos, y en su residencia. La andaluza ha revelado que prefiere las reuniones familiares en casa que salir a un restaurante. Gracias a las redes sociales hemos podido ver algunos detalles del almuerzo, ya que su nieta, Alejandra Rubio, ha compartido unos vídeos a través de sus stories.

Poco antes de la llamada, el propio Jorge Javier Vázquez -con quien Teresa Campos tuvo un fuerte desencuentro el pasado año-, ha asegurado que había hablado con ella por la mañana y que le había contado que lo iba a festejar con Rocío Carrasco y Fidel Albiac, Carmen Borrego y su marido, José Carlos Bernal y sus todos sus nietos. El presentador ha comentado también que cuando ha hablado por la mañana con ella parecía que la veterana presentadora estaba un poco resfriada. Quien no ha podido estar presente en la comida ha sido su hija Terelu, que se encuentra inmersa en las grabaciones de “MasterChef Celebrity”:

A sus 80 años, María Teresa Campos ya ha recibido las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus y se encuentra plenamente inmunizada: “ni me he enterado de que me han pinchado”, decía hace algunas semanas cuando se le inoculó la dosis. Sin duda, ahora lo que más ilusión le hace a la andaluza es volver a ponerse frente a las cámaras.