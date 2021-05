Este domingo en ‘Viva la Vida’ se han vivido varios momentos de tensión. Como viene siendo habitual ‘Torito’ tiene su propia sección en el formato presentado por Emma García y cada día sorprende a los colaboradores con un tema de actualidad diferente. Este 30 mayo ha sido el turno de Rocío Jurado, ya que dentro de unos días se cumplen 15 años de su muerte y este sábado se celebró en Chipiona -Cádiz- un especial homenaje al que acudió el entorno más cercano a la intérprete de ‘Como una ola’. Por lo tanto, el reportero ha aparecido disfrazado de ‘La más grande’ al ritmo de sus canciones más míticas.

Primero ha sido el turno de Carmen Borrego. Lo que parecía una broma ha terminado en un pequeño rifirrafe entre el menorquín y la hija de María Teresa Campos. El comunicador ha zarandeado en reiteradas ocasiones a la hermana de Terelu mientras esta le decía que parase que le estaba haciendo daño en una costilla. «Perdóname, cariño. Es que me vengo arriba con Rocío», ha dicho ‘Torito’ a lo que ha contestado la tía de Alejandra Rubio muy indignada: «¡Vete a la… Es que me has hecho polvo, es que me duele la costilla. Ahora tengo que estar viendo esto años. Una cosa es una broma y otra cosa es hacer daño. Si alguien se ríe me parece muy bien, pero a mí no me hace gracia”, ha dicho enfadada.

La cosa no ha terminado ahí porque su sobrina que se ha reído de lo que estaba sucediendo en el plató de Telecinco con su tía, ha sido víctima de la misma broma pesada. De hecho, Alejandra ha tenido que abandonar corriendo el espacio con la cara descompuesta porque se le ha visto toda la ropa interior. Una vez han pasado unos minutos ha regresado a su asiento ya más calmada. «Me he asustado porque de repente he visto que se me estaba viendo todo. He salido de los nervios, pero todo en la vida fuera eso. Es el karma porque me he reído de la tita y me ha tocado», ha explicado con mucho humor.

Carmen Borrego da la cara (nuevamente) por Rocío Carrasco

El desgarrador testimonio de Rocío Carrasco ha traído cola. El marido de Gloria Mohedano se ha mostrado muy crítico con la hija de Rocío Jurado y las diferentes declaraciones que ha ido dando a lo largo de los 12 episodios que han compuesto la docu-serie. “Admitís que ella diga que no se cree las lágrimas de su hija, pues yo no me creo sus lágrimas. Una vez que ha perdido en los tribunales, ahora se quiere ganar a la gente con sus lágrimas”, han sido algunas de las palabras que José Antonio ha expresado en ‘Socialité’ este domingo.

Carmen Borrego no lo ha dudado ni un solo segundo y ha salido en defensa de su amiga. “Ha utilizado el homenaje a Rocío Jurado para dar caña a su sobrina. ¿Qué le parecería a Rocío Jurado ver las declaraciones que hace este señor de su sobrina constantemente?”, ha expresado Borrego indignada.