Quedan unos días para que se cumpla el decimoquinto aniversario de la muerte de Rocío Jurado. La artista falleció el 1 de junio de 2006 como consecuencia del cáncer de páncreas que padecía. Tras dos años de lucha para vencer la enfermedad, murió a los 64 años en Madrid. Tras su pérdida han sido constantes los homenajes que se han ido realizando en su memoria por el eterno legado que ha dejado. Este sábado se ha celebrado una misa en el Santuario de la Virgen de Regla, lugar al que tenía un especial cariño la intérprete de ‘Punto de partida’. “Ha sido preciosa la ceremonia”, ha dicho José Ortega Cano en su intervención en directo en ‘Viva la Vida’.

Hasta el lugar se han desplazado los familiares más cercanos a la artista, ya que el reencuentro ha estado limitado por la pandemia. Entre los asistentes se ha podido ver a David Flores muy emocionado junto a su hermana Rocío y, a Gloria Camila con su actual pareja, entre otros rostros conocidos. Sin embargo, la presencia de Rosa Benito ha generado cierta polémica y Carmen Borrego no ha dudado en dedicar unas palabras a la expareja de Amador Mohedano en el programa presentado por Emma García. “Su presencia este año tenía intención. Este año era importante que se le viera con la familia”, ha dicho. Unas palabras cargadas de intención tras la emisión del documental de Rocío Carrasco, donde la hija de ‘La más grande’ ha revelado con todo lujo de detalles cómo ha sido su vida. Además, ha contado algunos de los motivos del distanciamiento que ha tenido con varios de sus familiares.

Sin embargo, Rosa no ha tardado en responder a la hija de María Teresa Campos. Lo ha hecho a través de las redes sociales. La colaboradora ha compartido un collage en el que aparece ella en distintos homenajes de Rocío Jurado. “Borrego ha perdido la memoria”, ha escrito con ironía. En las fotografías se pueden ver cómo Benito ha asistido durante varios años seguidos. De hecho, ha mostrado un ejemplo del 2017, 2018 y 2019, ya que en 2020 debido a la pandemia no se realizó ningún acto.

Pese a que lleva cerca de 8 años separada del hermano de Rocío Jurado, lo cierto es que ha mantenido una relación cordial con su exfamilia política, aunque con algunos miembros se ha ido enfriando la relación como es el caso de Rocío Carrasco. Durante la emisión de los capítulos de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la que fue cuñada de la cantante ha cuestionado algunas de las afirmaciones de Rociíto, lo que ha provocado que ella también sea cuestionada por algunas personas cercanas a la protagonista de la serie documental.

Ana María Aldón: la gran ausencia

Ana María Aldón no ha acudido nunca a los homenajes realizados a la artista. Bajo su punto de vista ha relatado en ‘Viva la Vida’ que ella “no ha querido llamar la atención. Esto es mi opinión sin ofender. No he querido tampoco faltar al respeto a nadie. Es un momento muy familiar y yo creo que no es mi sitio estar ahí”. También, ha desvelado que en los actos en memoria a la cantante tienen “acordado” no coincidir Rosa Benito ni Amador Mohedano. “En mi boda pasó lo mismo”, ha contado.