Ana María Aldón siempre se ha mostrado imparcial y objetiva con todo lo relacionado al documental de Rocío Carrasco. Aunque es cierto que en algún que otro momento ha llegado a confesar que estaba “harta” de la mini serie, pues está afectando a la salud de su marido, José Ortega Cano. Este domingo ha acudido a ‘Viva la Vida’ en calidad de colaboradora y ha dado -una vez más- su opinión en relación a las declaraciones que ha hecho Rociíto sobre el diestro en la emisión del episodio 9.

“Yo con él no tengo que tener nada, no tengo nada pendiente, bueno», dijo la hija de Rocío Jurado en ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Palabras que dejaron entrever que todavía tiene algo que solucionar con el que fue marido de su madre, algo hasta ahora desconocido. La diseñadora que no entiende a lo que se refiere Rociíto ha admitido que no tiene “ni idea” de nada. De hecho, ha explicado que en su casa no se ha hablado para nada de Rocío Carrasco, ni para bien ni para mal.

Asimismo, Emma García ha querido preguntar a la diseñadora si el diestro ha apoyado en algún momento a Rocío, pues la madre de Rocío Flores se ha sentido molesta porque niega que Ortega haya estado a su lado en los momentos más complicados de su vida. “Perdona Emma, el no apoyo ha sido mutuo”, ha contestado Aldón, aunque ha reconocido que cuando tuvo el accidente -en 2011-, Rocío Carrasco sí estuvo junto a su marido.

La colaboradora de ‘Viva la Vida’ también ha confesado que el padre de su hijo “por prescripción médica» no puede ver la docu-serie. Hace unas semanas, la ex concursante de ‘Supervivientes 2020’ contó en el citado formato que estaba “harta” del documental. «Lo he pasado mal, tenía ganas de que un tsunami me llevara. El documental es que no tiene fin (…) La salud de mi marido es lo que más me preocupa. Él está bien de salud, pero se sigue encontrando mal y la tensión le sigue subiendo», expresó con dolor.

No obstante, dejó claro que pese a que todas las pruebas médicas dieron correctamente es imposible estar «tranquilos» con toda esta situación. “Su malestar te amarga porque no se puede estar así, está todo descartado, tiene un dolor en el estómago y por la tarde le sube la tensión”, dijo por aquel entonces. Unas dolencias que comenzaron el pasado mes de enero, poco después de que superara el coronavirus. «A lo mejor no tiene nada que ver con la Covid, pero desde que acabó con ello empezó. Se le ha hecho todo tipo de pruebas y no hay nada, está igual que hace un mes», aclaró.



La llamada de José Ortega Cano a ‘Viva la Vida’

José Ortega Cano se había mantenido en un segundo plano hasta ahora sobre el documental de Rocío Carrasco. Este domingo el diestro ha roto su silencio y ha relizado una llamada a ‘Viva la Vida’ para entrar en directo y anunciar que ya se encuentra «mejor» de salud. Después, ha querido dar su opinión sobre el motivo por el que cree que no tiene relación con Rociíto.

«Es una historia muy larga… Siempre ha habido una buena relación, muy buena hasta que se unió a la pareja suya y entonces ahí hace una criba de todos los personajes… familia Mohedano, familia Ortega… «, ha dicho el torero apuntando a Fidel Albiac como el motivo principal del distanciamiento con la hija de Rocío Jurado. Además, ha hecho hincapié en que para él, Rocío siempre fue como una hija. «Yo siempre he tenido buen trato con Fidel pero si es verdad y sin ánimo de molestar, creo que ellos se han apartado de la familia Mohedano y de José Ortega Cano», ha sentenciado.