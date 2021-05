Apenas quedan unos episodios para finalizar el documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Una mini serie que, desde luego no ha dejado indiferente al telespectador. El relato de Rocío Carrasco tras más de veinte años a la sombra ha logrado dividir a la opinión pública, pues hasta ahora tan solo se conocía la versión de Antonio David Flores. Tras la emisión de los últimos capítulos donde Rociíto ha desvelado con todo lujo de detalles cómo vivió la paliza que le propinó su propia hija, es el turno de explicar el motivo por el cual se distanció con su hijo, David Flores.

Ha sido en ‘Sábado Deluxe’ donde han dado un avance en exclusiva sobre la siguiente entrega de la docuserie que se emitirá el próximo miércoles a las 22:00 horas en Telecinco. “David empieza a cambiar desde que su hermana ya no vive en mi casa. El padre se iba a ver al niño al colegio cuando me pertenecía a mí. Lo esperaba a la salida y le iba diciendo cosas. El niño me decía que su padre le había dicho que iba a grabar un disco y que no hacía falta que estudiara porque lo iba a llevar a un talent show”, cuenta Rocío Carrasco sobre cómo poco a poco la relación con su hijo se fue enfriando.

“Una de las veces, me dijo que su padre y su hermana estaban hablando de mí en el coche y que él (Antonio David Flores) le dijo que como volviera a hablar bien de mí o a defenderme, que se bajaba del coche y se iba andando”, asegura Rocío Carrasco con un hilo de voz. La hija de Pedro Carrasco recalca que tras lo acontecido y, que a raíz de que su hijo no volviera a su domicilio, se limita a acudir a la justicia. «El último día que veo a mi hijo es el 23 de junio de 2016 (…) Yo me limito a poner una reclamación judicial, esta dice que devuelva al niño inmediatamente al domicilio materno y eso no sucede. Ese día me doy cuenta de que he parido dos veces pero que ya no tengo a ninguno de los dos”, cuenta con mucho dolor.

Sin embargo, Rocío Flores ha relatado en alguna ocasión que se han intentado poner en contacto con su madre para que David Flores pudiera hablar con ella y tener algún tipo de relación, pero que la hija de ‘La más grande’ se ha negado y ha optado por el silencio más absoluto. Palabras que también ha confirmado Olga Moreno -pareja de Antonio David Flores- durante su estancia como participante de ‘Supervivientes 2021’. Comienza la cuenta atrás para que Rocío Carrasco explique todos los motivos que le han llevado a no tener ningún tipo de contacto con ‘el enano’, como le llama cariñosamente.