Nuevas declaraciones de David Flores: «Yo lo que quiero es que se lleven bien mis padres»

Han pasado dos días desde que se celebró el juicio en el que David Flores declaró en contra de su madre. El hijo de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, que ya es mayor de edad, tuvo que acudir la mañana del viernes a los juzgados de Málaga. Lo hizo acompañado de su abogado, Jesús Garzón sin la compañia de su padre. El hijo menor del exguardia civil, tesificó por un presunto impago de una pensión que se estableció en 2018. Este portal se puso en contacto con Garzón y nos reveló lo siguiente. “Ha declarado y ha ratificado que quiere la pensión de alimentos porque ha estado estudiando y no ha trabajado y que vive con su padre”, nos contó. Además, explicó que, durante la jornada, el hermano de Rocío Flores se mostró “tranquilo y relajado”. Sin embargo, ahora han salido a la luz más datos sobre un juicio con el que se podría sentenciar la relación con su madre.

Debido a las informaciones que reveló Laura Fa, también se pudo saber que David Flores explicó a la jueza que no había llamado a su madre porque no tenía su teléfono. Más allá de todo lo que se ha dado a conocer, este sábado en ‘Viva la Vida’, Isabel Rábago ha contado una llamativa y conmovedora declaración del nieto de ‘La más grande’. “Yo lo único que quiero es que mis padres dejen de denunciarse y se lleven bien», dijo Flores.

Por otro lado, este viernes por la noche cuando ya se sabía lo que había dicho David sobre la pensión alimenticia que presuntamente su madre no le había pagado, Rocío Carrasco llamó en directo al ‘Deluxe’ donde se encontraba María Teresa Campos -uno de sus grandes pilares- como invitada. «¿Cómo me voy a sentir? Como cualquier madre que tiene que oír eso. Es desesperanza real. Tengo la boca seca de decir que esto no cesa y que tiene que terminar esto de alguna forma. Hoy ha sido un día bastante difícil para mí porque se repite la historia. Tengo que ver como el ser pone a mi hijo en una tesitura horrorosa, lo pone a que declare en contra de su madre sabiendo él las capacidades que el niño puede tener o puede dejar de tener», se sinceró la hija de Rocío Jurado.

Por su parte, Antonio David Flores sigue guardando absoluto silencio. De hecho, ya avisó en ‘El programa de Ana Rosa’ mediante un mensaje que hablaría llegado el momento. Sin embargo, Jesús Garzón nos contó que, sobre este nuevo episodio judicial, el excolaborador de ‘Sálvame’ no se preocupó por las declaraciones que dijo David Flores, sino por cómo estaba anímicamente. «Me ha llamado para saber cómo estaba David no para saber cómo había ido la declaración. Estaba preocupado emocionalmente como padre”, nos reveló.