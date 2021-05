Tras mucha incertidumbre, el día ha llegado. Queda tan solo un episodio para que finalice ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ y ahora más que nunca la familia Flores está en el punto de mira. Este viernes se ha cumplido el peor de los presagios de la hija de ‘La más grande’: su hijo ha declarado en su contra. David Flores ha acudido hace unas horas a los juzgados de Málaga acompañado de su abogado, Jesús Garzón para declarar contra Rociíto por un presunto impago de una pensión que se estableció en 2018. Al ser mayor de edad, le corresponde dar su versión de los hechos ante la justicia.

Desde ‘LOOK’ hemos podido hablar con Jesús Garzón -abogado de la familia Flores- para que nos cuente cómo ha transcurrido una jornada en la que el hermano de Rocío Flores ha sido el gran protagonista. “Ha declarado y ha ratificado que quiere la pensión de alimentos porque ha estado estudiando y no ha trabajado y que vive con su padre”, nos explica Garzón sobre cómo se ha enfrentado el hijo de Rocío Carrasco ante el juez. Además, nos confiesa que David se ha mostrado en todo momento “muy tranquilo” y “relajado” porque “está diciendo la verdad”.

En relación a los siguientes pasos a seguir, Jesús Garzón nos relata que Rocío Carrasco ha presentado una serie de recursos para que se intente «inadmitir la querella». Por otro lado, Antonio David Flores que se encuentra en uno de los peores momentos de su vida, no ha acudido junto a su hijo a los juzgados, sino que ha preferido mantenerse al margen para evitar así más revuelo mediático. “Me ha llamado para saber cómo estaba David no para saber cómo había ido la declaración. Estaba preocupado emocionalmente como padre”, confiesa el abogado sobre cómo se encuentra el excolaborador de ‘Sálvame’ tras lo acontecido.

Hace tan solo dos días, Rocío Carrasco entró en directo en el plató de la serie que protagoniza y confesó que no perdía la esperanza de volver a ver a “su enano”. Ante lo que iba a ocurrir este viernes, la hija de Pedro Carrasco también se pronunció. “¿Cómo ves que tu hijo se haya visto en esta tesitura? ¿Cómo vives como madre esta situación de tu hijo?”, ha preguntado muy directa Carlota Corredera, a lo que Rocío le ha dicho: “¿Pues cómo lo voy a vivir? Lo vivo con desesperanza porque vuelve a suceder lo que ya he explicado en todas estas ediciones del programa. Porque vuelve a ponerlo en la tesitura de tener que querellarse contra su madre y pedir cárcel para su madre. Lo vivo con desesperanza, pero al final no pierdo la esperanza de volver a ver a mi enano y que todo esto se termine”, dijo muy emocionada en pleno directo. Por el momento, queda esperar la reacción de la hija de Rocío Jurado.