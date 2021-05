Son muchas las horas que pasan los robinsones a la intemperie y son estos los momentos durante los que aprovechan para ‘confesarse’. Y Olga Moreno es una de las que más está hablando de su vida personal. Entró a concursar en ‘Supervivientes 2021’ con una ‘mochila’ que pesaba: el estreno de la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ y, aunque su ánimo al desembarcar en Honduras no fue el esperado debido a lo que había dejado en España, con el paso de los días la sevillana se ha mostrado animada y con ganas de hablar.

Mientras se emite el documental de Rocío Carrasco, y aunque la mujer de Antonio David Flores no sabe lo que se está viendo, son muchas las conversaciones que está manteniendo con algunos de sus compañeros en los que habla, precisamente, de Rocío Flores, de su marido y de las ‘penurias’ que han pasado por el conflicto entre el exmatrimonio que dura ya más de veinte años.

En esta ocasión, la empresaria se explayó con Gianmarco Onestini y Omar Sánchez. Ellos se han convertido en dos buenos apoyos en el concurso tras la expulsión de Marta López, y ha sido con sus compañeros con los que ha hablado sobre infidelidades y hasta sobre Rocío Jurado. «Con 21 años yo sé perfectamente con quien estoy al lado. Y sé lo que hay y lo que no hay, y no aguantaría unos cuernos», empezó diciéndoles.

«Digo que no lo aguantaría, pero me pasó. Él me puso los cuernos pero sí es verdad que él me lo comentó porque se sentía mal, y yo lo perdoné», les dijo. «A su exmujer no se los puso, salió en el polígrafo de Conchita y ahora dicen que sí».

Aunque Olga no hizo referencia al momento de su relación en el que tuvo lugar esa infidelidad, Lydia Lozano, presente en el plató, explicaba que esta deslealtad tuvo lugar «cuando se conocieron y es verdad que él se lo reconoció, pero cuando ocurrió lo de este autobús de señoras que llegaron a ‘Sálvame’ diciendo que habían tenido algo con él, lo pasaron muy mal». Y añadió que «si te crees los testimonios que se dicen en televisión, es porque dudas de tu marido».

Recordemos que días antes de emitirse los episodios 2 y 3 de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, María Patiño explicó que Sonsoles, la mujer con la que supuestamente Antonio David le fue infiel a Rociíto, se había puesto en contacto con ella asegurando, entre otras cosas, que Olga Moreno estaba al tanto de todo: «Olga conoce la deslealtad a Rocío y es más, cuando Olga empezó con él, sabía que seguían juntos».

Sin noticias desde Houston

Pero la mujer de Antonio David Flores ha ido más allá y ha hablado de Rocío Jurado, remitiéndose al tiempo que permaneció en Estados Unidos durante su enfermedad. «Cuando estuvo la abuela en Houston estuvimos cuatro meses sin saber nada de ellos, nos enterábamos por la tele. Los niños lo pasaron muy mal».

Y mientras que para Rocío Carrasco todo son reproches, para la intérprete de ‘Como una ola’ solo tiene buenas palabras: «La Jurado se ha portado muy bien. Cuando nació David, yo tengo los videos y ellos los han visto. Han visto a su abuela cantando mientras le cambiaba el pañal. Ellos ven a la familia junta y se les tiene que caer…», contó a sus compañeros sin terminar la frase.