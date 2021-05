Rocío Carrasco sentencia a Antonio David y cree que puede ir a la cárcel: «Se hará justicia»

‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ está llegando a su fin. Tan solo quedan dos episodios del documental donde Rocío Carrasco ha dado voz a su historia tras más de 20 años en silencio. No cabe la menor duda, de que el testimonio de la hija de Rocío Jurado ha generado un gran revuelo mediático, además no solo eso porque ha colocado en el ojo del huracán a Antonio David y Rocío Flores. Este sábado en el ‘Deluxe’ se ha emitido un adelanto de lo que se podrá ver el próximo miércoles a las 22:00 horas en Telecinco. Sin duda, unas imágenes con las que Rociíto sentencia al ex guardia civil.

Quedan escasos días para la emisión del episodio número 11 donde Carrasco aborda la situación legal de Antonio David Flores. «Para que uno sea absuelto tiene que haber sido juzgado», ha dicho la protagonista de esta historia. La madre de Rocío Flores se ha mantenido en un segundo plano todos estos años y ha confiado en la justicia. “Todavía no es un caso cerrado y estoy convencida de que se hará justicia”, dice muy clara y firme. Además, la serie trasladará al telespectador a 2016 justo cuando Antonio David se declaró insolvente tras acumular varias órdenes de embargo y reclamaciones. «La mayoría de las cantidades no las cobraba él sino sociedades a las que él ni pertenece y decidimos poner esa querella», explica la hija de Rocío Jurado. En relación a este asunto en el que hay un presunto delito por alzamiento de bienes, Rocío es clara cuando le preguntan si el ex guardia civil puede ir a la cárcel. “Sí”, responde con rotundidad y muy segura.

Pese a contar lo que vivió en su pasado, por el momento no ha logrado tener un acercamiento con su hija. La joven sigue al lado de su padre, dejando claro su posicionamiento. Sin embargo, la nieta de ‘La más grande’ hizo un llamamiento hace unas semanas en ‘El programa de Ana Rosa’ donde mirando a cámara dijo que no podía más y que quería hablar con su madre. A los pocos días fue su progenitora quien tomó el testigo en la histórica entrevista que concedió. “No estoy preparada y creo que ella tampoco. No es el momento. No quiero volver a la salida de casilla”, dijo por aquel entonces Rocío Carrasco.

Mientras, Antonio David Flores ha tomado la determinación de mantenerse en silencio. Tan solo confesó al citado formato que no estaba bien y, que hablará cuando llegue el momento. Sin ir más lejos, este sábado en ‘Socialité’, revelaron que el ex colaborador de ‘Sálvame’ podría haberse mudado a una urbanización privada para así tener más privacidad debido al acoso mediático al que se está viendo sometido tras la emisión del documental de su ex mujer, Rocío Carrasco. Vecinos de la zona de donde vive Antonio, aseguraron al programa que lleva dos semanas de mudanza, aunque por el momento, no hay más datos al respecto.