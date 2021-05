Este viernes Rocío Flores ha acudido a ‘El programa de Ana Rosa’, tal y como viene siendo habitual desde que se ha convertido en una de las colaboradoras estrella del formato. La hija de Antonio David Flores ha opinado -una vez más- sobre la serie documental que protagoniza su madre, Rocío Carrasco. Después de la emisión de 10 episodios de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, son muchas las incógnitas las que envuelven a la hija de Rocío Jurado, pero no ha dudado en decir lo que opina sobre las declaraciones que su madre ha hecho sobre Olga Moreno.

“Voy a ser sincera, los últimos capítulos no los he visto, pero sí me han llegado cosas. No reflejo a Olga en lo que ha dicho mi madre e incluso creo que debe de estarle bastante agradecida por el hecho de habernos cuidado, pero bueno esa es mi opinión personal”, ha dicho Rocío Flores muy sincera lanzado así un gran zasca a su progenitora. No es la primera vez que la colaboradora da la cara por la mujer de su padre, pues ya en varias ocasiones ha demostrado el cariño que tiene hacia ella. Sin ir más lejos, cuando tuvieron que despedirse porque Moreno tuvo que poner rumbo a Honduras, ambas mujeres se fundieron en un emotivo abrazo.

La hija del ex guardia civil también ha dejado claro que ella apoya a Olga Moreno y que lo que diga durante el concurso es porque es su visión y eso ella lo respeta. “Cada uno habla de su vida donde quiere y cuando quiere. Olga forma parte de mi vida desde que tengo 3 años. Somos su familia y su vida nos engloba a todos. Por su salud mental debería dejar de hablar de ciertas cosas, lo digo porque yo he estado en esa isla y sé lo que es dar vueltas a la cabeza”, ha comentado. “Lo que se dice de que me haya molestado de Olga, la única palabra que tengo es agradecimiento. Me ha dado cariño, amor… Me ha educado y me ha tratado como si fuera su hija”, ha añadido para dejar claro el vínculo que tienen. Sin embargo, la joven también ha querido relatar cómo se siente cuando la participante comenta algo de ella en el reality. “Me refiero que a mí lo que hable ella no me hace daño, lo que me lo hace es lo que está pasando fuera. A mi no me hace bien ni verla a ella en ese momento con dolor ni la situación que vivo”, ha dejado claro.

Dejando este delicado asunto a un lado, Rocío Flores también ha querido contestar a los comentaristas del citado formato que en relación al acercamiento entre Olga y Gianmarco Onestini, no ve nada más que “una amistad”, tanto por una parte como por otra. “Es cierto que me han comentado cosas, pero por ahora yo no veo nada más allá”, ha dicho con el humor que tanto le caracteriza.