Rocío Carrasco, emocionada en la víspera de la declaración de su hijo: “No pierdo la esperanza de ver a mi enano”

El episodio numero 11 de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ ha tenido una gran novedad. Antes de comenzar la emisión del capítulo de este miércoles, Rocío Carrasco ha intervenido en directo desde su casa de Madrid a través de una videollamada. Han sido apenas unos minutos, pero han sido más que suficientes para que Rocío haya vuelto a sorprender a todo el mundo con su entereza.

Rocío se ha presentado ante los espectadores de Telecinco con un look muy sencillo, una blusa roja, el cabello suelto, maquillaje natural y sentada en un sofá de su casa. Desde su hogar ha querido opinar de uno de los grandes temas de semana, la declaración de su hijo David Flores Carrasco ante el juez de este viernes. Una situación propiciada por la denuncia de Antonio David a su ex mujer por el presunto impago de la pensión de su hijo que ha puesto al joven ante una situación incómoda. Y es que al ser mayor de edad, es él quien debe decidir si quiere o no querellarse contra la mujer que le dio la vida.

“¿Cómo ves que tu hijo se haya visto en esta tesitura? ¿Cómo vives como madre esta situación de tu hijo?”, ha preguntado muy directa Carlota Corredera, a lo que Rocío le ha dicho: “¿Pues cómo lo voy a vivir? Lo vivo con desesperanza porque vuelve a suceder lo que ya he explicado en todas estas ediciones del programa. Porque vuelve a ponerlo en la tesitura de tener que querellarse contra su madre y pedir cárcel para su madre. Lo vivo con desesperanza pero al final no pierdo la esperanza de volver a ver a mi enano y que todo esto se termine”, ha dicho emocionada.

A pesar de todo, ha mantenido lo que ya ha dicho en más de una ocasión, que cree en la justicia en que, aunque lenta, se haga justicia con ella. “Creo en la justicia, es lenta, tiene sus fallos, tiene sus agujeros negros, pero creo firmemente en la justicia”, ha reiterado Rocío, que también ha mencionado a su hija Rocío, confesando que en estos momentos no se ve con fuerzas de acercarse a ella, aunque es algo que quiere hacer en un futuro.

Un agradecimiento en forma de «te quiero»

Por otro lado, también ha querido contestar a María Teresa Campos y a sus últimas declaraciones a la revista ‘Lecturas’, a la que ha contado en una exclusiva “le dije a Rocío: ‘Soy muy mayor. No quiero morirme sin que se haga justicia y que la gente sepa que no eres una mala madre “. Con una sonrisa, Rocío Carrasco le ha mandado un bonito mensaje: “lo único que le puedo decir es que la quiero puedo y que, como le dije en su casa, creo, tengo la sensación de que eso, gracias a Dios no va a suceder. Creo firmemente en la justicia y ella lo verá”. Unas palabras que ha dicho muy emocionada, pensando en una mujer a la que considera familia, al igual que a sus hijas Terelu y Carmen, a las que considera hermanas.