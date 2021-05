Se avecina un nuevo frente para Rocío Carrasco. La magistrada titular del juzgado número de 3 de Alcobendas, Veronica Carabantes, encargada de investigar la denuncia de Antonio David Flores contra su exmujer por supuestamente no pagar la pensión al hijo menor de ambos, ha citado a declarar a David Flores el próximo viernes 21 de mayo. Y no solo eso.

El pasado 30 de abril ordenó que se llevase a cabo una «consulta integral del patrimonio y vida laboral de la querellada Rocío Carrasco Mohedano», según ha informado ‘El Periódico’. Ese mismo día, la hija de Rocío Jurado acudió al juzgado y se acogió a su derecho a no declarar porque alegaba que ya existían «defectos procesales».

Carabantes le ha dado la posibilidad al hijo de Rocío Carrasco de tomar acciones legales contra su madre por el presunto delito de impago de pensión. De aceptar la propuesta de la magistrada continuaría con el proceso abierto por su madre y ejercería más presión contra su progenitora.

Todo este proceso comenzó en enero de 2018 cuando juez Sonsoles Lloria dictaminó que David Flores seguía siendo «dependiente económicamente» y obligó a Rocío Carrasco una pensión alimenticia mensual de 200 euros. El pasado 1 de marzo, Antonio David acudió al juzgado para denunciar que su exmujer no cumplía con esta obligación y que mostraba «apatía, desidia, negligencia y abulia respecto a sus obligaciones tanto afectivas como económicas». La pelota está en el tejado de David Flores.

El asunto de impago de pensiones ha acompañado siempre a Antonio David y Rocío Carrasco durante su batalla judicial. Hace años sucedió al revés. Ella le demandó por no pagarlas durante los años en que los que David y Rocío Flores fueron menores y vivieron con ella en Madrid.

El distanciamiento de David Flores con su madre

En el último episodio del documental de Rocío Carrasco, la protagonista detalla cómo comenzó a sentir que su hijo se separaba de él: «David empieza a cambiar desde que su hermana ya no vive en mi casa. El padre se iba a ver al niño al colegio cuando me pertenecía a mí. Lo esperaba a la salida y le iba diciendo cosas. El niño me decía que su padre le había dicho que iba a grabar un disco y que no hacía falta que estudiara porque lo iba a llevar a un talent show (…) una de las veces, me dijo que su padre y su hermana estaban hablando de mí en el coche y que él (Antonio David Flores) le dijo que como volviera a hablar bien de mí o a defenderme, que se bajaba del coche y se iba andando». Rocío Carrasco recuerda perfectamente cuándo fue la última vez que vio a David Flores: «El último día que veo a mi hijo es el 23 de junio de 2016 (…) Yo me limito a poner una reclamación judicial, esta dice que devuelva al niño inmediatamente al domicilio materno y eso no sucede. Ese día me doy cuenta de que he parido dos veces pero que ya no tengo a ninguno de los dos».