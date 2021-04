Continúa la batalla entre Antonio David Flores y su exmujer, Rocío Carrasco. Al margen del revuelo mediático causado por la docuserie en la que la hija de la cantante Rocío Jurado cuenta algunas de las etapas más complicadas que ha vivido en los últimos años y que muchas de ellas tienen que ver con su exmarido y sus hijos, ahora se abre un nuevo capítulo ante el los tribunales. Este viernes, el excolaborador acude a los juzgados.

Antonio David acusa a Rocío Carrasco de no pagar la pensión de su hijo menor, David Flores, y por este motivo la ha demandado ante la Justicia. Rocío Carrasco tendrá que comparecer ante el mismo tribunal la semana que viene, según apuntan fuentes de “El Periódico”.

En una sentencia de 2018, un juez estableció que David Flores que, en la actualidad reside con su padre, es económicamente dependiente y por esta razón, Rocío Carrasco había de pagar una cantidad de 200 euros al mes en concepto de pensión de alimentos. Un importe que, tal como asegura Antonio David, la hija de Rocío Jurado no habría satisfecho, hasta el punto de alcanzar una cantidad de 8000 euros derivados del importe inicial y los intereses.

Fue el pasado 23 de marzo cuando el equipo legal del exguardia civil presentó ante el tribunal un escrito de medidas cautelares en el que solicitaba a la productora La Fábrica de la Tele que se embargase esta cantidad de lo que Rocío Carrasco haya cobrado o tenga pendiente de cobrar a raíz de la docuserie, “Rocío, contar la verdad para seguir viva”.

Con el rostro serio, Antonio David llegaba a primera hora de la mañana al juzgado. Aunque en un primer momento no ha querido pronunciarse, a su salida sí que se ha parado con los periodistas que le esperaban. «Ha ido bien», ha dicho, aunque no ha querido explicar lo que ha ocurrido dentro de la sala. «No me encuentro bien, porque cuando se le hace daño a mis hijos no me hace bien. Me provoca mucha tristeza todo esto», ha dicho. «No creo que sea justo que su madre tenga que señalar a su hija de por vida y me da pena porque su madre no está disfrutando de ellos», ha recalcado. «Creo que ha sido bastante cruel», ha asegurado. «Tengo mucha impotencia y mucho dolor porque es mi hija y si no soy yo el que la protege, no la va a proteger nadie». El exguardia civil considera que el daño debería hacérselo a él, pero no a sus hijos. «Todo lo que está contando es su verdad guionizada, tengo material de sobra para desmontarlo», mantiene. «Espero que algún día sea yo el que pueda defender a mi hija», ha sentenciado.

Sin embargo, tal como la propia Rocío ha contado en el documental, Antonio David tampoco habría pagado la pensión de sus hijos que se acordó en el momento del divorcio. En el año 2006 un juez dictaminó que Antonio David debía abonar una pensión de manutención a Rocío Carrasco por sus dos hijos en común que ascendía a 559,83 € mensuales, actualizados según la subida del IPC. Sin embargo, como el excolaborador no hizo frente a estos pagos, Carrasco presentó una demanda. Seis años más tarde Anotnio David fue condenado a pagar 35.872 € más intereses y costas, que ascendían a 10.761. Un después se añadieron 10.743,46 €, y 1.500 € más de intereses. Una cifra total de unos 60.000 € que aún sigue pendiente. Esta cantidad se enmarca en la demanda de interpuso la hija de Rocío Jurado contra su ex por insolvencia punible y estafa procesal a consecuencia del impago de la pensión alimenticia de sus hijos.

Aunque Antonio David interpuso un recurso, la Audiencia Provincial de Madrid lo desestimó, por lo que se ha decidido la apertura de juicio oral. 60.000 € es lo que reclama el fiscal, que ha rebajado la cantidad desde los 80.000 € que se solicitaban al principio. Esta cantidad forma parte de una pieza separada y no es recurrible, por lo que se tendría que proceder al embargo de sus bienes y además se piden para él cinco años de cárcel. Sin embargo, Antonio David no tiene en estos momentos nada a su nombre, por lo que los abogados de de Rocío Carrasco le acusan de haber facturado a través de sociedades a nombre de su mujer, Olga Moreno, y de su representante.