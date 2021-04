Rocío Carrasco anunciaba, minutos antes de la emisión del episodio 7, que era el momento de parar y de sentarse en el plató de Telecinco para aclarar algunas de las dudas que habían surgido a lo largo de estas cuatro semanas de emisión de su docuserie, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Y anoche fue su momento. La hija de Rocío Jurado hacía su aparición estelar ataviada con un traje azul pavo real, papeles en mano y caminando nerviosa pero segura de lo que iba a contar, mientras Blas Cantó entonaba su particular versión de ‘Como las alas al viento’.

Llegó, no pudo contener la emoción, y el artista la acompañó en esos primeros minutos en los que con su voz, y la letra de ‘La más grande’ quiso arroparla. Pero su actuación no terminó ahí, Cantó quiso mostrarle su apoyo directamente susurrando: «Rocío, yo sí te creo». Un momento que se volvió trending topic en las redes sociales y que fue el primero de la noche. Porque el testimonio en directo de la madre de Rocío Flores era uno de los más esperados desde el estreno del documental el pasado 21 de marzo.

Cuando le ha susurrado Blas ‘yo si te creo’ me he deshecho, la verdad #RocioEnDirecto — 𝑺𝒂𝒏𝒅𝒓𝒂 (@saandraasmiile) April 21, 2021

El llanto de Rocío y el susurro del exintegrante del grupo ‘Auryn’ pusieron las redes patas arriba con mensajes de ternura y cariño que hacían referencia al ‘momentazo’ que se estaba viviendo en el plató.

Los twitteros estuvieron muy pendientes de lo que ocurría en el especial presentado por Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera que se siguió en las redes bajo el hastag #Rocíoendirecto. Además de 6 colaboradores in situ, se contó con hasta 28 rostros conocidos que, a través de videollamada, estaban preparados para hacer una pregunta a la protagonista de la jornada. No pudieron participar todos, pero Rocío sí respondió a varios de los testimonios más críticos que han surgido en estas semanas, entre ellos el de su tía Rosa Benito y el de Alessandro Lequio.

Precisamente con el conde italiano fue implacable. El colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’ no ha sido indulgente con ella en sus intervenciones analizando cada episodio del documental y anoche Rocío fue implacable. «Alessandro Lequio no ha entendido nada de lo que he contado, pero tampoco me extraña. Si no es igual a Antonio David tiene que ser parecido. Perro no come perro», y fue precisamente este «perro no come perro» lo que se convirtió en una nueva tendencia en twitter.

Perro no come carne de perro. El machismo cierra filas para defender el patriarcado #RocioEnDirecto — Laura Fa (@Laura__Fa) April 21, 2021



Hubo quien aplaudió a Rocío ante este ‘zasca’ y también hubo quien rescató portadas de revistas y noticias de la época en la que Alessandro era uno de los rostros habituales de la prensa del corazón, incluyendo a sus dos ex, Antonia Dell’ Atte y a Ana Obregón.

Los dos presentadores de la noche estuvieron muy pendientes de que Rocío Carrasco estuviese lo más tranquila posible, la arroparon igual que lo hicieron sus amigos y su familia y no solo a través de los directos, sino también en sus redes sociales. Allí estuvieron Sandra Barneda y Nagore Robles, grandes amigas suyas, que publicaron en sus respectivos perfiles de Instagram, sendas fotografías junto a ella y unos bonitos textos en los que ponían de manifiesto sus sentimientos al escucharla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de nagore_robles (@nagore_robles)

Y también hacían una declaración de intenciones, que no es otra que el seguir estando a su lado, cogiéndola de la mano, para seguir luchando por lo que ella cree que es justo.

En contraposición, Rocío Carrasco también tuvo sus detractores. Ya se lo avisaba Jorge Javier al principio de la noche, y así quedó plasmado en las redes. Los tweets seguidos del hastag #carrascomientes fueron también tendencia. Los apoyos hacia Rocío y David Flores especialmente, formaban parte de esta batería de mensajes de los detractores de la hija de la intérprete de ‘Como una ola’, que una noche más no ha dejado indiferente a nadie.