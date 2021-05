María Teresa Campos ha vuelto a la palestra y lo ha hecho de la mano de una entrevistadora de excepción, su hija Terelu que, tras fichar por la revista ‘Lecturas’ ha charlado con su madre de la actualidad informativa, donde una de las protagonistas es Rocío Carrasco, a quien la comunicadora considera una hija más. Han pasado dos meses desde el estreno de la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ y, a pesar de la dureza del relato, las Campos están felices por este paso que ha dado su gran amiga. «Está sirviendo para ella (…), es una manera de curarse», desvela en la entrevista.

«Soy muy mayor, no quiero morirme sin que a ti se te haga justicia, sin que la gente sepa que no eres una mala madre. ¡No puedo soportarlo!», admite María Teresa que le dijo a Rocío en su momento. La presentadora afirma en la revista, que sentía miedo de que nunca se supiera la realidad de la hija de la Jurado. Ella conocía su sufrimiento, aunque también afirma que no esperaba que llegara a intentar quitarse la vida.

Madre e hija han sido y siguen siendo un apoyo para Rocío Carrasco, pero a pesar del amor que le tienen, las dos dejan claro en ‘Lecturas’, su oposición a lo ocurrido en Málaga, con la aparición de los polémicos carteles con el rostro de Antonio David Flores y la palabra «maltratador» escrita en ellos. «Estoy totalmente en contra de que hagan eso, para eso está la justicia», señala Terelu con el soporte de su progenitora.

María Teresa tiene también muy presente a Fidel Albiac, a quien los Mohedano consideran «el culpable» del distanciamiento de Rocío con ellos. «Es una gran persona», dice la periodista. «Cuando Rocío Jurado murió, se fue tranquila porque sabía en qué manos quedaba su hija», apostilla.

Aprovecha para arremeter contra Rosa Benito, que siempre ha dicho que María Teresa nunca ha sido amiga de su cuñada. «Hemos ido a todos los actos de la familia, pero no éramos amigas de Rocío Jurado porque no quiera ahora esta descerebrada», dice dejando claro que tuvo «bastante trato» con la cantante. Y remata argumentando que sabe todo lo ocurrido porque tanto Rocío Carrasco como su marido se lo han contado: «La tita esta se debería callar».

Su inmenso cariño por David Flores

María Teresa Campos no hace una sola referencia a Rocío Flores en su entrevista, pero sí se vuelca con David, por quien siente un cariño especial. «Yo era su ‘MariCam’», dice antes de afirmar lo mucho que le echa de menos y de confesar que una de las cosas que más le gustaba era dormir en casa de Terelu.

Un cariño correspondido y traducido también en la admiración que sentía el hijo pequeño de Rocío Carrasco por María Teresa, que no se perdía ni un solo programa de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’, como así se lo ha contado Rociíto. «¿Cuál es el futuro de ese niño, si tiene que seguir con ese sinvergüenza?», se pregunta haciendo referencia a Antonio David Flores.