Terelu Campos está imparable. Comienza una nueva etapa laboral, y su alegría es algo compartido con los suyos, y no solo con su hija, su madre y su hermana, sino también con sus amigos. Esos que la quieren y han estado, y siguen estando a su lado, en los buenos y por supuesto, en los malos momentos. La hija mayor de María Teresa Campos se lanza al mundo 3.0. Además de tener redes sociales, y de aparecer en algún que otro tik tok, ahora ha decidido probar suerte como bloguera. Lo hará en la revista LECTURAS, por la que acaba de fichar, donde compartirá trabajo con otros compañeros y amigos como Jorge Javier Vázquez, Pilar Eyre, y su querida Mila Ximénez.

Está preocupada por su amiga, aunque ahora más tranquila después de haber superado «un bachecito» como ella misma dice. Contenta por la fuerza con la que Mila está encarando el nuevo tratamiento, ha contado que habla con ella siempre que esta puede, y si no, tiene línea directa con sus hermanos y con su hija Alba. Nadie como Terelu para saber cómo está su amiga, a quien quiere mucho. Ha pasado por la misma enfermedad y sabe cómo se siente, cómo es vivir en incertidumbre, cómo es tener días en los que vencen las ganas de estar en la cama, cómo es esa incertidumbre del ‘¿qué va a pasar?’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TERELU CAMPOS OFICIAL (@terelubcampos)

La madre de Alejandra Rubio acaba de estar en esa misma situación: «Me acabo de hacer la revisión y todo está bien», ha dicho confirmando que las pasa cada seis meses y que sigue poniéndose muy nerviosa a medida que se acerca el momento. Por ahora, su próxima cita será en septiembre.

Nuevo trabajo y nuevo momento personal también. Terelu está dando un cambio a su imagen, ha perdido peso -sobre todo en el confinamiento-, y se está dejando crecer el pelo. Afirma que se ha reconciliado con su cuerpo, su espada de Damocles cuando le diagnosticaron el cáncer de mama. Pero sigue sin querer saber nada sobre tener pareja. «No me atrae nadie», afirma de manera tajante.

Aunque admite que su salida de ‘Sálvame’ supuso un momento complicado en cuanto a lo económico, lo cierto es que fue un antes y un después en su curriculum. Reconoce que fue una época difícil, que estuvo sin trabajo hasta que le ofrecieron ser colaboradora de ‘Viva la vida’ donde aún continúa y donde también están en plantilla su hija y su hermana Carmen.

Y también ha tenido la oportunidad de explotar su faceta interpretativa, algo que tampoco se le da nada mal. Apareció en la exitosa ‘Paquita Salas’ en el papel de Bárbara Valiente, un rol muy aplaudido no solo por los Javis, sino también por los fans de la serie. Un papel que espera volver a interpretar. Pero además dio la campanada cuando se descubrió como ‘Cerdita’ en ‘Mask Singer’: «Es una de las cosas más maravillosas que he hecho en mi vida (…) Estoy súper agradecida y tremendamente emocionada con las palabras que me dedicaron al descubrir que era yo».