Ha sido una semana de preocupación por el estado de salud de Mila Ximénez, que tuvo que seguir ingresada durante varios días por recomendación facultativa ya que tenía que someterse a unas nuevas pruebas médicas. Tras estos días de hospitalización en la Clínica La Luz, la periodista sevillana recibía el alta y regresaba a su domicilio, según cuenta la revista LECTURAS, con noticias esperanzadoras y un nuevo tratamiento.

Mila empieza una nueva etapa en su curación y va a por todas, como así ha sido desde que supo del fatídico diagnóstico. A veces las fuerzas le fallan, pero como ella misma confiesa a la publicación, donde además colabora, su hija Alba, sus hermanos y sus amigos, están a su lado para sostenerla y ayudarla a levantarse en los momentos de flaqueza.

A principios de marzo la comunicadora regresó a ‘Sálvame’ después de un mes de ausencia debido al tratamiento que seguía, y que la tenía en el hospital al menos durante seis horas. En ese momento explicó, sin pelos en la lengua, los pormenores de la medicación que le había tenido en cama durante 30 días y además confesó que estaba a la espera de unas pruebas importantes cuyos resultados serían clave para decidir cómo continuar.

«Se ha complicado una de las zonas, que se ha disparado. Me van a hacer un TAC y dependiendo de eso, tomaré una decisión», afirmaba de forma tajante ante sus compañeros de programa. «He estado casi un mes en la cama sin poder moverme. Lo que he pasado no se lo deseo a nadie», decía para sorpresa del resto de colaboradores que la escuchaban atentamente.

Y terminó su discurso con rotundidad: «A mí me gusta mucho vivir, pero me gusta vivir con calidad de vida. Si me dicen que esto va para larguísimo y no saben si los tratamientos van a funcionar, se acabó. Lo que dure. Me voy de viaje, o me voy a una casa en el campo y vengo a trabajar los días que pueda».

Después de esta intervención, Mila Ximénez acudía al centro hospitalario donde la están tratando y fue cuando los especialistas determinaron que se quedara ingresada hasta obtener los resultados de las diferentes pruebas que debían realizarle a la comunicadora. Con ella, sus hermanos que no la dejan ni a sol ni a sombra, y por supuesto, su hija Alba, que viajó desde Ámsterdam para estar con su madre en un momento tan crucial para ella.

Pero sus amigos, sus compañeros de programa y sus seguidores no han dejado de enviarle su cariño y su apoyo, tanto en directo como a través de sus redes sociales. María Patiño incluso se dejó ver por la clínica horas antes de que su amiga recibiera el alta. Es una colaboradora muy querida tanto por ellos como por el público, a quien ha sabido ganarse con su sentido del humor, su honestidad y sus irónicos comentarios.

El pasado mes de junio, y después de unos días sin aparecer por el plató, Mila Ximénez entraba por teléfono en ‘Sálvame’ y anunciaba que tenía cáncer de pulmón: «Cuando me dijeron que no se podía operar me dio mucho miedo (…) Me ha tocado y vamos a salir de esta», reconoció entonces.