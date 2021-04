Terelu Campos se pronuncia sobre el ingreso de Mila Ximénez

Terelu Campos es una de las personas que más cercana está a Mila Ximénez. Hace unos días, las alarmas saltaban cuando la colaboradora de Mediaset ingresaba en un hospital de Madrid, pero entonces no se explicaba el motivo de su ingreso. El miércoles por la tarde, Mila recibía el alta hospitalaria y ya se encuentra en casa tranquila, en compañía de su hermana Concha Ximénez.

Durante estos días, la colaboradora de “Sálvame” ha recibido numerosas muestras de apoyo de sus compañeros, de hecho, María Patiño era una de las que se acercaba al centro hospitalario para visitarla en estos momentos. Era su hermano Manolo quien revelaba el motivo de su ingreso, unas pruebas relacionadas con el cáncer de pulmón que padece la andaluza, pero la propia Mila confirmaba hace algunas semanas, en su regreso al plató de Mediaset, que estaba pendiente de hacerse estas pruebas: «estas dos semanas quiero trabajar y estar tranquila, y después me hacen otra prueba», aseguraba entonces.

Aunque por ahora se desconocen los resultados de las pruebas, Terelu Campos ha querido mandar un mensaje tranquilizador: “Mila está bien, gracias a Dios. Podéis quedaros tranquilos porque está bien, había que pasar una serie de pruebas que era mejor hacerlas en el hospital pero no hay nada más. Está bien, ha dormido bien, ha comido bien y todo bien”, ha dicho. La hija de María Teresa Campos ha aprovechado los días festivos de Semana Santa para encontrarse con su amigo, el periodista Kike Calleja y su novia, Raquel Abad en un restaurante de Madrid.

Sin palabras sobre Rocío Carrasco

De lo que no ha querido hablar ha sido de la docuserie protagonizada por su amiga Rocío Carrasco, que emite este próximo domingo dos nuevos capítulos. Quien sí se pronunciaba al respecto hace algunos días era su madre, María Teresa Campos. La veterana comunicadora, aunque no ha querido pronunciarse en exceso porque mantiene que es Rocío la que tiene que hablar, aseguraba que le había dicho a la hija de la cantante que le había pedido que, antes de que ella muriese, se hiciera justicia. Campos ha dicho que por ahora no está viendo el documental, pero que su hija Carmen Borrego lo tiene grabado: “no lo estoy viendo porque mi cuerpo no lo resiste. Me hace muchísimo daño. Me altero mucho y no me viene bien», aseguraba.

Una intensa lucha

Mila Ximénez anunciaba hace nueve meses que padecía cáncer de pulmón con metástasis. Desde que se conociera la noticia ha recibido numerosas muestras de cariño de su círculo más cercano y ha contado con el apoyo constante de sus amigos y su familia, especialmente su hija Alba que, a pesar de residir en Holanda, viaja con frecuencia a España para acompañarla.

En el mes de marzo, tras un mes alejada de la televisión, retomaba su papel como colaboradora en “Sálvame”, y contaba los detalles de su intensa lucha contra la enfermedad: “tenía ganas de volver porque significa que estoy bien. No tengo cuerpo. Yo tengo mucha fuerza, pero cada vez me cuesta más sacarla, cada vez me cuesta más levantarme. Está siendo muy largo el camino, y muy jodido”.