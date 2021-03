Hace solo unas semanas que Mila Ximénez regresaba a ‘Sálvame’ después de un mes de ausencia y lo hacía con la franqueza que le caracteriza al explicar que el estado de su enfermedad se había complicado. Estaba a la espera de una nueva prueba y de los resultados pertinentes, a partir de los que decidiría cómo afrontar el futuro. «He pasado un mes horrible, que no se lo deseo a nadie. Esto no es vida. Tengo fuerzas, pero ahora no puedo», admitía.

No eran palabras precisamente halagüeñas, había pasado 4 semanas muy complicadas y tenía claro que si los resultados no eran esperanzadores, dejaría el tratamiento. Esta confesión no dejó indiferente a nadie, la periodista sevillana es una mujer de carácter y, desde que anunció que tenía cáncer de pulmón, ha afrontado su estado de salud con valentía y entereza.

Pero la vuelta de la colaboradora fue breve. Quería retomar su día a día y volver a la vorágine de un directo de 5 horas con sus compañeros que tanto la quieren y la apoyan. Este miércoles la revista SEMANA informa, en exclusiva, que Mila ha tenido que ser ingresada de nuevo, después de que el equipo médico que lleva su caso tomara esta decisión. Fue el lunes cuando la tertuliana llegaba al Hospital La Luz acompañada de su hermana Concha y su cuñado. Su familia está muy pendiente de ella y su hija Alba, que reside en Amsterdam, ha viajado en numerosas ocasiones a Madrid para estar con su madre. Así lo hizo hace unos días cuando se trasladó a la capital para estar junto a ella en el momento de conocer los resultados que estaba esperando.

En las últimas horas sus compañeros y amigos se han volcado con ella en sus redes sociales, enviándole su energía y su cariño. Belén Esteban publicaba en sus stories imágenes junto a su amiga en la que tan solo escribía emoticonos de corazones. Al igual que la de Paracuellos, Carmen Borrego hacía lo mismo en su última publicación de Instagram. Una imagen de las dos juntas tras el paso de la borrasca Filomena: «Cuídate mucho y tienes que ser muy fuerte, te mando toda mi energía», escribía el lunes la hija pequeña de María Teresa Campos.

Anabel Pantoja, que está pendiente de comienzo de ‘Supervivientes’ donde va a concursar su pareja, Omar Sánchez, ha publicado una bonita imagen de las dos abrazándose y la frase: «Eres una luchadora. A por todas». Y por supuesto Kiko Hernández, uno de los vértices del denominado ‘Eje del mal’ -junto a Mila y Kiko Matamoros-, se ha hecho eco del post de uno de sus clubs de fans: «Ahora más que nunca contigo, eres muy fuerte y saldrás de esta».

Fue el 16 de junio cuando, tras unos días de ausencia, Mila Ximénez entraba por teléfono en ‘Sálvame’ para anunciar que se le había diagnosticado cáncer de pulmón: «Cuando me dijeron que no se podía operar me dio mucho miedo», confesaba entre lágrimas. «Me ha tocado y vamos a salir de esta», apuntaba. Y en ello está, fuerzas, ánimo, apoyo y coraje no le faltan.