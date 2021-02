«Por supuesto que la he visto, podéis estar tranquilos». Estas son las palabras que Terelu Campos ha pronunciado en conversación con Look para referirse al estado de salud de Mila Ximénez. Un alivio importante dado que en los últimos días estaba creciendo la preocupación en torno a la colaboradora después de varias semanas ‘desaparecida’, sin acudir a ‘Sálvame’. Donde sí que se ha manifestado ha sido en redes sociales después de llevar desde el 27 de enero sin hacerlo. Lo ha hecho con un enigmático mensaje: «La misma de siempre aunque ya no la de antes», acompañado del dibujo de una mariposa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mila Ximenez (@milaximenezoficial)

Como buena amiga que es, Terelu protege al máximo la intimidad de la sevillana y nos pide que la comprendamos: «No puedo hablar nada ni dar ninguna información sobre ella, hay cosas que no me pertenecen». La hija de María Teresa Campos busca tranquilizar a todos tras los últimos acontecimientos con el máximo respeto, educación y muy consciente de hasta donde puede llegar con sus palabras.

La relación entre Terelu y Mila es extraordinaria. Ambas están muy unidas después de que en 2019 su vínculo sufriera un bache a consecuencia de una entrevista que Alejandra Rubio y su madre concedieron a ‘Hola!’. En esa charla, la influencer contaba los motivos por los que no se veía participando en un ‘reality’ y sus palabras sentaron muy mal a Mila. Se habló incluso del fin de su amistad.

Como quien hace borrón y cuenta nueva, todo cambió a los pocos meses, después de que la andaluza desvelase públicamente que sufría un cáncer de pulmón con metástasis. Terelu Campos se convirtió en uno de los mejores apoyos para su amiga y se volcó desde el minuto uno: «Es una guerrera, nos está sosteniendo a todos y… ¡lo va a superar!», sostenía. Apenas tardó unos días en organizar un almuerzo con ella en casa de María Teresa. Eran días muy complicados y en los que tenía los ánimos por los suelos pero «estar con ellas siempre es bueno y me da un chute de energía», reconocía Mila.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mila Ximenez (@milaximenezoficial)

Otro detallazo con ella tuvo lugar la pasada Navidad cuando le envió a su casa en tuppers la comida de la que disfrutaron en casa de las Campos el día 25. Era una cita a la que estaba invitada Mila, pero entre las restricciones y su malestar ese día prefirió no acudir. «Es alucinante. Vino la persona que trabaja con Terelu con todo lo que habían comido», decía emocionada ante el bonito gesto que tuvo su amiga con ella.

El paso al lado de Mila Ximénez

La intranquilidad en torno a la figura de Mila Ximénez ha ido in crescendo a raíz de acumular días sin pisar el plató. Su último contenido en Instagram data del 27 de enero y es una foto suya tras acabar el programa de sobremesa de Telecinco, muy sonriente y con el título: «Pues otro miércoles vencido». Desde entonces, nada más se ha sabido de la colaboradora.

Lo que sí ha trascendido es que Mila está en compañía de su hija Alba, que viajó desde Ámsterdam -reside allí- hasta Madrid, desde hace dos semanas. La joven, fruto de la relación que la andaluza tuvo con Manolo Santana, no dudó en coger un avión y estar junto a su madre. Se trata de una visita muy esperada ya que con motivo de las restricciones por la pandemia no pudo estar con ella la pasada Navidad. Alba también estuvo con su progenitora el pasado mes de junio, fecha en la que su madre contó a todos su enfermedad.

Cualquier apoyo es poco, sobre todo después de que el círculo íntimo de Mila Ximénez deslizase en la revista ‘Semana’ que «su estado de ánimo no está en su mejor momento». Mila sigue luchando y sus compañeros esperan que vuelva cuanto antes a ‘Sálvame’ para seguir transmitiéndoles ese carisma único. Esa sería la mejor noticia.