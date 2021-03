Mila Ximénez vuelve a ‘Sálvame’: «En dos semanas tomaré una decisión»

La tarde del martes ha arrancado de manera muy positiva. Mila Ximénez ha regresado a ‘Sálvame’ tras más de un mes sin hacerlo. No ha estado nada bien y su lucha contra el cáncer de pulmón la está obligando a sacar una fortaleza feroz. Su vuelta ha sido muy celebrada por sus compañeros, que durante todo este tiempo han sido muy cuidadosos y herméticos a la hora de hablar de su estado de salud. Mila apareció con una diadema y explicó: «Me han cambiado la quimio y no me puedo peinar». Reconoce que «tenía ganas de volver porque para mí volver significa que estoy bien y puedo moverme. He estado un mes sin poderme mover de la cama. La gente ha estado muy preocupada y yo también».

Mila Ximénez ha contado que se encuentra en un momento muy difícil y ha apuntado novedades: «Todo se define dentro de dos semanas. La semana que viene me hacen una nueva prueba, un TAC. Dependiendo de eso tomaré una decisión porque hay algo que se ha complicado, se ha disparado. Escucharé a mi doctora y decidiré si sigo o no». La andaluza se ha mostrado nostálgica de cuando disfrutaba de la vida social y podía tomarse una buena o un vino y disfrutarla.

La colaboradora se ha mostrado algo desanimada porque dice que «cada vez me cuesta más encontrar las fuerzas para levantarme de la cama». Confiesa que le gusta «vivir pero con calidad de vida» pero que si la dicen que esto va para largo y que los tratamientos no saben si van a funcionar «se acabó el tratamiento, no voy a continuar, lo que dure. Me cojo una casa en el campo y me voy». Ha puesto el ejemplo de Pau Donés y su entrevista con Évole.

MILA XIMÉNEZ: «Estoy feliz de regresar al trabajo porque he estado un mes sin poder salir de la cama» #yoveosálvame — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 2, 2021

Ella no quiere llegar a eso. Se le juntan muchas cosas y ha contado que para intentar que no se caiga el pelo con la quimioterapia se está sometiendo a un tratamiento durísimo a seis grados bajo cero.

Mila se ha mostrado tajante respecto a su futuro: «Esto lo quiero decir normalizando la situación. Me veis tranquila. No es una tragedia. Es una reflexión que me estoy haciendo todos los días. Yo me quiero morir bien. Si esto me dura 2 años, a los 70 años es una edad educada para morirse. Lo único que digo es que no se enfade la gente que está conmigo porque se lo estoy avisando». Sin embargo, asegura que tiene «cero miedo».

Durante su regreso se ha visto a una Mila desgarradoramente sincera: «Me atrapó el miedo, tenia miedo del miedo. Pero ya no tengo miedo. Lo que tenga que pasar, pasará, pero si no pasa, mejor (…) estoy rezando, daría cualquier cosa, pero quiero vivir’ Si se acaba esto te planteas que es una tranquilidad para mí. Me da mas miedo levantarme y pasarme el día vomitando a saber que esto ya no tenga solución. Lo que no quiero es que me vean como una enferma».

Fue el pasado 27 de enero cuando Mila Ximénez posaba así en redes sociales. Nadie se imaginaba que a partir de ahí empezaría una larga ausencia del programa de Telecinco. Pasaban los días y nadie sabía por qué Mila no ocupaba su silla. Tampoco publicaba en redes sociales y su hija Alba viajó desde Ámsterdam para estar junto a su madre tras pasar la Navidad separadas. Circunstancias que hacían aumentar la preocupación en torno a su estado de salud.

Look trato de buscar algo de luz al respecto y contactó con una gran amiga de la ex de Manolo Santana. Terelu Campos nos atendió de manera muy educada para informarnos de la última hora de Mila Ximénez. Lo hizo con mimo y consciente de hasta donde podía llegar con sus palabras: «No puedo hablar nada ni dar ninguna información sobre ella, hay cosas que no me pertenecen. Pero por supuesto que la he visto, podéis estar tranquilos». Unas declaraciones que tranquilizaron mucho a todos. Unos minutos más tarde de esta conversación era la propia Mila quien regresaba a las redes sociales tras tres semanas sin publicar. «La misma de siempre aunque ya no la de antes», acompañado del dibujo de una mariposa fue su mensaje. Después de eso, otros quince días sin subir contenido a su red social, hasta este lunes, cuando escribió un post de despedida a Enrique San Francisco, tristemente fallecido a los 65 años de edad.

Ahora ha vuelto a ocupar su silla en el espacio de sobremesa de Telecinco para alegría de todos. No se nos ocurre una mejor noticia.