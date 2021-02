Paz Padilla está de celebración ya que este martes su hija, Anna Ferrer ha cumplido 24 años de edad. Ambas han aprovechado este día tan especial para salir a comer juntos a uno de los restaurantes más de moda de Madrid. A su salida, se han parado con los medios de comunicación y se han mostrado muy dialogantes, dicharacheras y con ganas de hablar. La presentadora de ‘Sálvame’ ha hablado del estado de salud de sus compañeros, de la guerra entre Belén Esteban y Jorge Javier y, de paso, ha lanzado un bombazo que nadie esperaba.

La complicidad entre madre e hija es absoluta hasta para combinar sus estilismos el día que celebraban que Anna llegaba a los 24. Las dos han elegido camiseta negra y abrigo en color blanco roto. La primera en atender a la prensa ha sido la joven, que ha hablado de todo lo relacionado a su cumpleaños. Su novio, Iván, le ha regalado una cámara analógica que le ha hecho muchísima ilusión.

Mientras hablaban de lo parecidas que son y todo lo bien que se llevan, Paz Padilla se ha ido de la lengua (o no) y ha desvelado que se han embarcado en otro proyecto juntas: «Tenemos algo nuevo que presentar, será la semana que viene. Es una aventura empresarial de las dos», ha dicho la andaluza entre risas con su primogénita. Por el momento no han querido dar más detalles y habrá que esperar unos cuantos días más. Hay que destacar que ya tienen un negocio en marcha desde hace tiempo. Se trata de ‘No ni ná’, una boutique de moda y decoración situada en Zahara de los Atunes, Cádiz, donde Paz y su hija suelen veranear juntas, si bien es cierto que también cuenta con tienda online.

Paz Padilla da la última hora sobre Belén Esteban y la salud de sus compañeros de ‘Sálvame’

La simpática presentadora ha sido preguntada también por el conflicto abierto entre dos de sus compañeros, Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez. Lo que comenzó como una broma del catalán enseñando fotos a otros colaboradores en las que la de Paracuellos no salía muy favorecida, ha acabado convertido en otra fuerte discusión entre ellos. Tanto fue así que Belén salió llorando del plató y en las últimas horas se habla de un ultimátum a la dirección del programa: o Jorge o ella, pero no quiere volver a coincidir con él en el plató de Telecinco.

¿Qué piensa Paz Padilla de esto? La conductora ocasional del programa de sobremesa de Mediaset no ha querido posicionarse de ningún bando y ha echado balones fuera: «¿Sabes qué pasa? Que ahora voy menos a ‘Sálvame’ y desconecto mucho. ¿Qué ha pasado», comenzaba diciendo. Paz se interesaba por la guerra entre sus compañeros: «¿Y dónde ha salido que no va a volver? Esto es como las familias, entre los hermanos uno no se puede meter. Ya lo arreglarán…», ha comentado.

Otro punto de interés es la salud de algunos de sus compañeros, que no pasa por su mejor momento. Mila Ximénez lleva semanas sin acudir a ‘Sálvame’ y ha generado una gran preocupación. Paz tranquiliza sobre su estado: «Mi niña está luchando. La vida es esto. La vida es muy largo y tenemos nuestro altibajos. Lo importante es superarlos y en su caso tiene muchas ganas de vivir. Está con su hermana que la quiere mucho y está muy protegida por el tema del COVID…», dice. La gaditana también ha hablado del estado de Lydia Lozano tras su operación y de su compañero en ‘La que se Avecina’, Jordi Sánchez, que continúa en la UCI tras ser ingresado por coronavirus. Su evolución es favorable y Padilla asegura que «estamos más tranquilos y ya es cuestión de tiempo». ¡No te pierdas todas sus palabras en nuestro vídeo!