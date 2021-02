Lydia Lozano tendrá que ser operada de urgencia este martes

Lleva semanas acudiendo a su puesto de trabajo, comentando la actualidad social como si no le pasase nada, pero lo cierto es que Lydia Lozano está pasando por un mal momento en lo que a salud se refiere. Pese a que no le ha faltado la sonrisa, este lunes la periodista ha desvelado en directo que sufre una dolencia médica por la que tiene que pasar por quirófano este mismo martes. Una operación de urgencia que se debe a un aplastamiento de médula y por el que la veterana comunicadora tendrá que permanecer ingresada durante al menos dos días.

«Me da mucho miedo, tengo que estar dos días de momento en el hospital. Le dije al médico que no me explicara nada sobre la operación», ha explicado al propia Lydia, que ha desvelado que todo comenzó cuando empezó a notar que se le dormían las manos. «Desde hace un mes tengo hormigueo en las manos, pensé que era por dormir mal. Al ponerme a leer no sentía el libro y me fui a Urgencias». Fue allí donde los médicos le indicaron que la operación tendría que ser más pronto que tarde, aunque ha tenido que esperar un poco. «Me tendría que haber operado la semana pasada, pero con la Covid se ha retrasado», ha confesado.

«El hormigueo es un aplastamiento en la médula. Y es lo que me da miedo». ha seguido Lydia, que no ha podido evitar que al angustia se reflejara en su voz y su semblante. «Si me dicen que a los tres días puedo volver, vuelvo. Pero no puedo hacer muchas cosas, no puedo coger peso, me tengo que cuidar bastante».

Sus compañeros de plató no han dudado en mostrarle su apoyo, y el propio Canales Rivera ha intentado tranquilizarla explicándole que él también tuvo que ser intervenido por el mismo motivo. El torero ha añadido que la medicina ha avanzado bastante desde su operación, por lo que ahora es una operación más sencilla que entonces. «No escuches nada de lo que te cuenten porque te metes debajo de la cama», le ha aconsejado. Unas palabras que no le han quitado el miedo, pero que seguro han reconfortado a Lozano a quienes sus compañeros han prometido una tarde muy amena para que no tenga que pensar en lo que le espera este martes.

La colaboradora ha explicado que le van a operar de cuatro vértebras; 4, 5, 6 y 7, y es que sufre problemas en las cervicales desde que sufrió un aparatoso accidente de tráfico hace algunos años del que todavía tiene secuelas. En el mismo se partió la espalda, tuvo que llevar escayola durante varios meses y sufrió graves quemaduras en la cara.

La colaboradora, evidentemente nerviosa, nos cuenta lo que le ha ocurrido en el plató de #Sálvame 💥 #yoveosálvame https://t.co/aiyCYH2KJE — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 22, 2021

En todo momento, tanto en el pasado como en el presente, además de recibir el apoyo del resto de colaboradores de ‘Sálvame’, Lydia tiene a su lado a su marido, Charly, con el que lleva casi 31 años. Un largo tiempo que no ha mermado ni mucho menos su amor, como explicó la periodista hace unos días, desvelando que había pasado un romántico día de San Valentín con su marido.

Mientras llega el momento de ponerse sobre la mesa del quirófano, este martes Lydia Lozano ha vuelto a mostrar toda su profesionalidad y es que durante el resto del programa ‘Sálvame’ ha trabajado como siempre hace: con pasión y entusiasmo.