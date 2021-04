Jornada importante para Terelu Campos. Tal como se confirmó a mediados del mes de febrero, la hija de la veterana comunicadora María Teresa Campos ha ejercido de maestra de ceremonias en la Gala de los Premios de Radio y Televisión que se han celebrado hoy en Madrid. Un evento muy esperado a todos los niveles, ya que la edición anterior tuvo que ser aplazada por la pandemia y se llevó a cabo de manera virtual.

Fueron los propios organizadores del evento quienes dieron a conocer el papel de Terelu Campos de cara a esta gala. La presentadora se encuentra en uno de sus mejores momentos a nivel profesional y ejercer como maestra de ceremonias en esta cita ha sido una gran alegría para ella. Así lo revelaba a este digital hace unas semanas: “estoy muy contenta, pero también con pena por las circunstancias que estamos viviendo. Esperemos que de aquí al 6 de abril esté todo bien y tengamos una gala con todas las medidas de seguridad que yo ya he exigido», comentaba entonces Terelu, feliz de poder participar en el evento: “ a mí me importa hacer las cosas bien y siempre me ha gustado hacerlo. Premiar a compañeros es siempre gratificante», recalcaba la presentadora.

Para esta cita, Terelu ha optado por un sencillO pero infalible estilismo. Un favorecedor traje de chaqueta y pantalón en color claro y tejido ligeramente brillante, con toque festivo. Lo ha combinado con un top lencero y zapatos de salón en vinilo, una tendencia en alza en las últimas temporadas. El maquillaje discreto y el peinado natural han aportado el resto al look.

En la gala, Terelu Campos ha coincidido con Rosa Benito. Ambas mujeres se encuentran en el punto de mira en las últimas semanas debido a las declaraciones de Rocío Carrasco en la docuserie “Rocío: contar la verdad para seguir viva”. A pesar de ser íntima amiga de la hija de Rocío Jurado, por ahora Terelu no ha querido pronunciarse sobre el programa aunque sí ha revelado que hace unos días se encontró con Rocío Flores, que se encontraba en Madrid por motivos de trabajo.

Por su parte, Rosa Benito ha intervenido en varios espacios de televisión y ha puesto en duda algunas de las declaraciones realizadas por su sobrina en los episodios que hasta ahora se han emitido de la docuserie. La exmujer de Amador Mohedano ha asegurado que nunca hubo una caja fuerte en el dormitorio de La Moraleja de Rocío Carrasco, desmintiendo el supuesto robo por parte de Antonio David Flores. No solo eso, Rosa Benito también ha dicho que es falso que Rocío Jurado se muriera sin saber si ganó la demanda al exmarido de su hija, sino que tuvo constancia de ello seis meses antes de su muerte.