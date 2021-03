Del rifirrafe entre Belén Esteban y Amador Mohedano al abandono de María Patiño: así ha sido ‘Sábado Deluxe’

‘Sábado Deluxe’ ha tenido a Amador Mohedano como uno de los invitados de la noche. Lejos de ser una velada tranquila, la expareja de Rosa Benito ha sembrado el caos en el plató debido al enfrentamiento que ha tenido con una de las colaboradoras: Belén Esteban. Para entender el rifirrafe hay que remontarse al año 2007 cuando el exconcursante de ‘Supervivientes’ hizo una actuación en Tenerife. Por un lado, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha insistido en que el cantante le debe 6.000 euros. Sin embargo, la cosa no ha quedado ahí porque el hermano de Rocío Jurado ha asegurado que es la de Paracuellos quien le debe más de 5.000 euros.



«Sigo manteniendo que amador Mohedano me debe 6000 euros», ha apuntado Belén. Una estrategia que según Esteban es una cortina de humo de Amador para no hablar de sus problemas personales. «Tienes mucha cara, tú vienes aquí a hablar de lo de mi tema -Tenerife- para no hablar ni de Rosa ni de tu ruptura con Jacqueline ni de por qué no te hablas con tu amigo eso es lo que a mí me interesa», ha añadido Belén enfadada ante la situación que estaba viviendo. Por su parte, Mohedano ha querido desviar el tema y ha sacado a la luz el último y polémico enfrentamiento entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez.

«También puedo yo pensar que esto lo remueves ahora otra vez para que se quede como un humo la pelea que tuviste con Jorge Javier», ha expresado. «Es acojonante», ha contestado bastante indignada la ganadora de ‘Gran Hermano VIP’. Tras dos semanas de ausencia, la exmujer de Jesulín de Ubrique ha vuelto por sorpresa al formato presentado por el autor de ‘La vida iba en serio’. No obstante, no ha querido hacer ningún tipo de declaración ni comentario sobre el conflicto con el presentador.

Eso no es todo porque durante la discusión ha ocurrido algo insólito en el plató. Rafael Amargo ha intervenido telefónicamente para darle la razón a Belén Esteban en su particular guerra con Amador sobre la gala de los Carnavales de Tenerife. El bailaor estuvo presente en aquel momento y ha querido dar su versión de los hechos. Sin embargo, María Patiño ha abandonado el plató tras escuchar un comentario del bailarín de flamenco. “Me encantaría volver a hacerlo, pero con María Patiñó en la cruz”, ha dicho entre risas haciendo referencia a los Carnavales de la discordia.

«Yo lo siento muchísimo, pero mientras esté este señor, me tengo que ir del plató, ¿vale?», ha comentado Patiño. «Hasta luego, mi vida», ha contestado Amargo con mucha ironía. “Yo con delincuentes no puedo hablar, lo siento», ha respondido Patiño visiblemente molesta. «Te voy a decir una cosa, mona», ha apuntado Amargo. Segundos después, Jorge Javier ha intervenido para evitar un nuevo enfrentamiento, por lo que la cosa ha terminado ahí y más tarde la periodista ha vuelto a su asiento.

El resultado de este nuevo enfrentamiento ha tenido que ver por la relación que mantienen ambos desde que Rafael cargó duramente contra María cuando se sentó en ‘Sábado Deluxe’ hace tan solo unas semanas. En aquella emisión, los colaboradores del formato tuvieron que intervenir debido a que el invitado pasó la línea con comentarios fuera de lugar hacia la colaboradora. Dicha situación ha provocado que la presentadora de ‘Socialité’ guarde absoluto silencio con todo lo relacionado con el coreógrafo español. Tanto es así que la televisiva evita generar cualquier tipo de polémica que pueda girar en torno al protagonista de ‘Yerma’.