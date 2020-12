¡Por fin! El mano a mano entre Blanca Romero y Rafael Amargo ya tiene fecha. Será esta tarde, en la función de las 20:00 horas, cuando la polifacética actriz asturiana se suba al escenario del Teatro La Latina incorporándose al elenco de ‘Yerma’, la versión más «amarga» del bailarín y coreógrafo cordobés. Un espectáculo que ha estado rodeado de polémica y controversia desde antes de su estreno el pasado 5 de diciembre. Romero interpretará el papel de Yerma, alternando su presencia con su compañera Sara Vega. «Es un día bastante emocionante y tengo muchas ganas e ilusión por debutar en La Latina», ha dicho la actriz. «Ya he ensayado en el escenario y he sentido muy buenas sensaciones, estoy feliz».

Su participación fue una de las polémicas a las que tuvo que enfrentarse Rafael Amargo tras su detención. Durante los meses previos, el artista había hecho promoción de su montaje a través de sus redes sociales, encantado de poder contar con un elenco tan amplio como variado con nombres conocidos en el mundo de la interpretación como el de las dos mujeres protagonistas, Blanca Romero y Sara Vega, así como otros artistas como Pablo Durán o la bailaora Pastora Vega. Un cartel que prometía, y que además suponía el regreso de Amargo a los escenarios madrileños después de cuatro años de ausencia.

Pero su paso por los juzgados, después de 72 horas en los calabozos de la Comisaría del distrito centro no hizo más que levantar una nueva polémica: Blanca Romero abandonaba el proyecto. La respuesta de Amargo fue clara, no había conseguido hablar con ella para que confirmarse las informaciones aparecidas en distintos medios. La revista Semana explicaba que su salida de la obra se debía, según fuentes cercanas a Blanca, a su miedo a la inestabilidad tras el escándalo: «Al final nadie sabe si esta obra seguirá o no, si cobrarán o no. Esto va muy al día». «Se respira incertidumbre. No se sabe si Rafael va a sufrir embargos o cómo estará a nivel judicial», cuentan las mismas fuentes.

Habla Blanca

Entre tanta información y el estreno de ‘Yerma’, Blanca por fin hablaba. Fue al periódico La Vanguardia donde la actriz, modelo y cantante aclaraba que tenía previsto incorporarse al montaje entre los días 23 de diciembre y 10 de enero, coincidiendo con las vacaciones escolares de su hijo pequeño. «Así se acordó. Todo estaba claro, por eso no he dado explicaciones hasta ahora, porque la fecha no había llegado», confirmaba entonces. Y además negaba que su silencio tuviera que ver «directamente» con la detención de su director. «Confío en su inocencia, no estoy juzgando su vida porque no es mi estilo. Deseo verlo bien y triunfando».

Dos semanas después del estreno de la obra, el sábado 19 de diciembre y según Socialité, Blanca y Rafael se reunieron. El encuentro tuvo lugar tras la función a la que acudió la intérprete asturiana como espectadora. Tras el espectáculo, director y actriz se reencontraron en un local cercano al teatro donde compartieron una charla distendida, que confirmaba que la situación entre ellos era la de dos buenos amigos, descartando que existieran problemas o discrepancias entre ellos.

Fue el 1 de diciembre cuando Rafael Amargo fue detenido en el marco de la Operación Córax. El bailaor tenía previsto estrenar ‘Yerma’ solo unos días después y todo quedaba entonces en el aire. Amargo fue arrestado junto a su pareja, Luciana Bonganinno; el productor de la obra y un amigo íntimo. La policía lo acusaba de tráfico de estupefacientes y de pertenencia a grupo criminal, señalándole a él como el cabecilla del mismo. Después de 72 horas en calabozos pasó a disposición judicial y, tras su declaración, fue puesto en libertad a la espera de la decisión del magistrado.