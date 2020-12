Puede que Blanca Romero jamás esperase el tremendo revuelo que se ha montado después de que decidiera dejar su puesto de trabajo en ‘Yerma’, la obra de teatro en la que participaba junto a Rafael Amargo. La polémica orquestada tras la detención y posterior puesta en libertad de este último llevaron a la actriz a tomar la decisión de dar un paso al lado. No quería verse envuelta en ningún escándalo que pueda manchar su impoluta carrera como intérprete.

Confusión, malinterpretaciones y mucho ruido en torno a la asturiana. Las explicaciones que daba un molesto Amargo sobre la renuncia de su compañera no hacían más que crear más dudas sobre este movimiento. Blanca Romero había optado por silencio y por observar toda esta controversia desde la lejanía, pero -quizá harta de especulaciones- ha decidido romper su silencio en una entrevista con ‘La Vanguardia’.

La que fuera actriz en ‘Física o química’ se muestra muy contundente desde Oviedo, refugio desde donde contempla toda esta polémica: «La presión mediática no me ayuda a cumplir un sueño que tenía desde pequeña. Todo se ha ensombrecido y se ha liado como nadie esperaba. Pero creo que la vida dispone y dios propone, ya será en otra ocasión», reflexiona. Unas palabras que dejan claro -ahora sí- que no va a participar en la adaptación de la obra de Federico García Lorca que estos días se representa en el Teatro de La Latina.

Pese a su marcha, Blanca Romero no cierra la puerta del todo a unirse al elenco de actores: «Esperaré a ver si la obra llega al teatro Campoamor de Oviedo, para poder participar, pero me gustaría que se acabara la polémica, para poder disfrutarlo», cuenta al periódico. Preguntada por el motivo por el que no ha dado declaraciones para explicar su renuncia hasta ahora, la madre de Lucía Rivera explica que su presencia en la obra estaba prevista para la franja de días que va del 23 de diciembre al 10 de enero: «Así se acordó, todo estaba claro, por eso no he dado explicaciones hasta ahora, porque la fecha no había llegado».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blanca Romero (@blancaromeroe)

Más pesadumbre que ella no tiene nadie ya que para ella representar una obra de Lorca era un sueño y así lo explica a los compañeros de ‘La Vanguardia’: «Debajo de casa había una escuela de danza. Nunca había probado a bailar y empecé muy vieja. Tampoco había hecho teatro. Cuando leí este papel de Lorca me pareció maravilloso y liberador. Me apetecería quitarme esta espina del corazón de lo que soñaba de pequeña».

Blanca no está dispuesta a que duden de ella: «En ningún momento dije que no iba a actuar. Creen que es porque yo estoy juzgando a vida de alguien, pero ese no es mi estilo». Además se defiende sobre quienes dicen que ha incumplido su obligación contractual: «Hasta el día de hoy no había decidido no ir. No hay incumplimiento porque no firmo ningún contrato ni nada parecido».

De paso, le quiso echar un capote a Rafael Amargo, en libertad con cargos por su presunta vinculación a una red criminal: «Espero que Rafael Amargo, como quieren sus padres y la gente que le quiere, esté bien. Yo deseo verlo bien y triunfando. Confío en su inocencia», sentencia. Sin embargo, el granadino no ha sido tan condescendiente con su compañera cuando se le ha preguntado por la ausencia de compañera en la obra: «No ha dicho ni sí ni no. Yo creo que si fuera no, ella es una señora y no se lo dice a un medio, me lo dice a mí. Además, somos muy amigos, pero tampoco entiendo que si no me ha dicho nada y eso está ahí, ella me llamaría y me diría: ‘Hay que ver las cosas que va diciendo la gente’, y también está callada».