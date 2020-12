Unos días antes de estrenar la función ‘Yerma’ producida por Rafael Amargo, el bailaor fue detenido por tráfico de drogas y organización criminal. Un escándalo que le puso en el punto de mira y por el que tuvo que retrasar el estreno de su obra, ya que fue puesto en libertad con cargos la noche del jueves. El espectáculo que tiene lugar en el Teatro La Latina de Madrid contaba con Blanca Romero, pero tal y como ha podido saber la revista ‘Semana’, la conocida actriz no ha querido continuar en este proyecto teatral que tanta ilusión le hacía y en el que tanto tiempo había invertido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blanca Romero (@blancaromeroe)

Por el momento, Blanca Romero no se ha pronunciado al respecto ni ha dado explicaciones del motivo por el cual no quiere continuar trabajando en la obra de Rafael Amargo. Sin embargo, ha compartido a través de las redes sociales una curiosa fotografía en la que se puede leer la siguiente frase que podría cobrar sentido dada la situación: «La sociedad humana está mal tanto por las fechorías de los malos, como por el silencio cómplice de los buenos».

Será Sara Vega quien se quede al frente de la obra. Durante los últimos días no ha parado de hacer publicidad a ‘Yerma’ mientras Blanca Romero no ha posteado nada al respecto. Gesto que sigue llamando la atención. Antes de que estallara la polémica, la madre de Lucía Rivera mostró todo su entusiasmo por esta nueva oportunidad laboral. El pasado 17 de noviembre compartía en Instagram una instantánea del cartel de la obra teatral y confesaba que era la primera vez que actuaba en el teatro. «Cómo me gustan las primeras veces», escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blanca Romero (@blancaromeroe)

Más tarde el 19 de noviembre volvía a compartir un post en la citada red social en la que anunció: «Vente pa’ Madrid, vente Joselín. ¡Nos vemos en nada!». Unas palabras que han quedado en el olvido, ya que Blanca Romero, por el momento, no formará parte de ‘Yerma’, tal y como sí estaba previsto hace tan solo dos semanas.

Otro detalle que ha llamado especial atención ha sido que si bien la intérprete sí continúa siguiendo al bailarín de flamenco en dicha red social, el ‘follow’ no está de vuelta. Es decir, Rafael Amargo no sigue ya a Blanca Romero, lo que confirma que la decisión de la actriz no ha sentado nada bien al polémico bailaor.

Detención de Rafael Amargo

El 3 de octubre, Rafael Amargo era detenido junto a su pareja -con quien se ha casado en secreto hace un año- hacia las ocho de la tarde en el Teatro La Latina tras terminar un ensayo de su nueva obra por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de drogas. Después de estar varios días a disposición judicial para esclarecer si era inocente o no, el bailaor era puesto en libertad con cargos la noche del jueves. A su salida en los juzgados de Plaza Castillas, se paró a charlar con la prensa y llegó a decir que todo lo sucedido era un «espectáculo y que Pablo Escobar solo hay uno». Sin embargo, eso no fue todo porque el pasado sábado pactó una entrevista con el ‘Deluxe’, presentado por Jorge Javier Vázquez y no asistió. «Rafael Amargo no ha cumplido a su palabra», empezaba diciendo visiblemente molesto el presentador que minutos después contaba cómo había sido el plantón del bailarín.