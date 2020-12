El verdadero motivo por el que Rafael Amargo dio platón a ‘Sábado Deluxe’

«Rafael Amargo ha faltado a su palabra». Así daba comienzo Jorge Javier Vázquez a ‘Sábado Deluxe. Con un monumental cabreo, el presentador daba a conocer todos los detalles del comportamiento tanto del bailaor como el de su abogado, Cándido Gómez Pumpido, tras ‘marear’ con la asistencia del bailarín de flamenco que tenía pactado ser entrevistado en el conocido plató de Mediaset. A las 20:00 de la tarde fue cuando se enteró todo el equipo de que el plan se había caído y que había que reestructurar un nuevo programa tan solo a dos horas del empiece del mismo. Los nervios, fueron los supuestos causantes de este plantón, pero ‘Socialité’ ha dado con el verdadero motivo de este desplante que no deja en muy buen lugar a Amargo.

El programa de María Patiño ha tenido acceso a un vídeo que se grabó justo después de que Rafael actuara en el teatro en el cual explica los motivos por los que no ha accedido a asistir al ‘Deluxe’. Asegura que prefiere dar explicaciones sobre el escenario, el espacio que domina y donde se siente seguro y feliz. También explica que, por el momento, no va a ir a la televisión por mucho dinero que le paguen porque «le da miedo».

El citado medio es testigo de estas y otras palaras que el coreógrafo dedicó a algunas de las personas que se acercaron a verle. Después de todo este entramado tras ser acusado por pertenecer a una presunta organización criminal y de drogas, delito por el que ha sido puesto en libertad con cargos, el bailaor pensaba que esta situación le podría llegar a «beneficiar» para la venta de entradas, las cuales no ha venido en su totalidad e incluso se puden adquirir con un 20% de descuento, tal y como asegura una reportera de ‘Socialité’.

La presentadora del formato de Telecinco ha querido dar su opinión a las últimas declaraciones de Rafael Amargo y ha expresado que le parece bien que no quiera dar explicaciones, pero no lo decida dos horas antes de acudir a un programa con el que se ha comprometido y ha dado su palabra. Ante esa situación, el marido de Luciana no se ha pronunciado públicamente no ha pedido disculpas a la organización por el plantón que dio a pocas horas de que se iniciara el programa.

Desde el pasado martes, Rafael Amargo acapara todos los titulares por su detención por los presuntos delitos de pertenecer a una banda criminal y tráfico de drogras en una operación de la Policia Nacial que todavía está abierta para poder esclarecer lo ocurrido y ver si realmente, el artista es inocente de los cargos que se le acusan.

La noche del jueves, Amargo era puesto en libertad poco después del toque de queda. A su salida, varios medios de comunicación esperaban algún tipo de declaración. Generoso por la prensa estuvo conversando un buen rato e incluso llegó a decir: «Ha sido un espectáculo innecesario. Pablo Escobar solo hay uno». Una vez puesto en libertad, Rafael ha continuado con su obra teatral ‘Yerma’ que se puede disfrutar en el Teatro de La Latina -Madrid-.