Jorge Javier Vázquez está completamente indignado. «Rafael Amargo ha faltado a su palabra». Con esta frase y semblante serio arrancó el presentador ‘Sabado Deluxe’. Unas contundentes palabras que reflejaron el malestar por el plantón a última hora que había provocado que la organización del programa tuviera que reinventarse y reestructurarse en apenas unas horas para ofrecer contenido a sus fieles telespectadores a las 22:00 de la noche, hora en la que comienza cada sábado el espacio que en esta ocasión, le había dado una oportunidad al bailaor de poder explicarse tras su detención.

«Esta noche debería estar aquí. Se había comprometido para estar en el ‘Deluxe’, pero a las 20:00 horas de la tarde ha confirmado finalmente que no venía», comenzó explicando Jorge Javier. «Un baile que comienza a las 4 y 36 minutos de la madrugada cuando la producción recibe un mensaje del abogado del bailarín que había ejercido de interlocutor durante la negociación. El abogado, asegura que Amargo está muy nervioso, muy inquieto. La entrevista peligra», continuó diciendo para dara conocer cómo se había producido ese inesperado plantón por parte de Rafael Amargo.

Tras comunicar el nerviosismo del protagonista de ‘Yerma’, horas después, la directora del programa intenta ponerse en contacto con Rafael y su abogado, pero solo obtiene el silencio como respuesta porque nadie contesta. «A las 13:00 horas, la directora consigue hablar con Amargo a través del teléfono de una persona de su entorno. El bailaor está nervioso, pero el tono de la llamada es conciliador. La directora le expica las condiciones de la entrevista. Rafael recapacita y acepta de nuevo venir y promete llamar más tarde, pero nunca lo hace», relató Jorge Javier visiblemente molesto.

Después de varias llamadas, la incertidubre se vuelve a hacer presente, ya que el programa no sabe si Rafael Amargo cumpliría con su palabra y asistiría a la entrevista que ya tenía pactada. «A las 16.01 minutos, su mujer, Luciana confirma que su marido no vendrá al programa. Sin embargo, a las 17.00 horas, el abogado vuelve a llamar a la directora para darle esperanzas de que el bailarín recapacitaría al salir de su función de teatro», explicó el presentador que no se movió mientras dio a conocer este comunicado.

Más tarde, a las 20:00 de la tarde, el abogado volvió a llamar al formato para decir que Rafael Amargo no quería conceder esa entrevista. «Nos ha dado plantón. Sin duda, Rafael Amargo nos ha hecho su peor baile», cenfesó Jorge Javier. Los colaboradores que asistieron a ‘Sábado Deluxe’ no dudaron en mostrar su descontento ante la situación que había explicado su compañero.

Hace apenas 3 días, Rafael Amargo era detenido por por pertenecer a una presunta banda criminal y de drogras. Una noticia que trastocó de pleno sus planes de estrenar su función ‘Yerma’ en el Teatro La Latina. Después de vivir su peor pesadilla, el bailaor flamenco fue puesto en libertad con cargos la noche del jueves. Cuando salió de los calabozos de Plaza Castilla -Madrid- dio unas declaraciones, calificando de «espectáculo innecesario» todo lo que estaba ocurriendo y que: «Aquí no pasa nada, Pablo Escobar solo hay uno». En contra del criterio del fiscal, la jueza decretó «la libertad» con la obligación de personarse en el juzgado cada 15 días y retirándole el pasaporte, tal y como explicó su abogado, Cándido Conde- Pumpido. Un día más tarde, el coreógrafo estrenaba su obra colgando el cartel de ‘sold out’.