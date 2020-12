Han sido horas críticas para Rafael Amargo. Tras pasar dos días detenido en los calabozos de la calle de Leganitos, acusado de tráfico de drogas y pertinencia a una organización criminal, el popular bailarín ha salido en libertad. El artista, que ha vuelto a pisar la calle en la noche del jueves, ha acudido este viernes a los juzgados de Plaza de Castilla para hacer entrega de su pasaporte, como una de las medidas cautelares impuestas por la magistrada que decretó su libertad. Rafael, que se ha mostrado algo nervioso y excitado ante esta nueva situación, está completamente comprometido con el estreno de ‘Yerma’, la obra teatral que tenía previsto estrenar el pasado jueves, 3 de diciembre junto a Blanca Romero y Sara Vega y que, finalmente, será presentada mañana, 5 de diciembre, a las 18:00 horas en el Teatro La Latina de Madrid.

A través de un breve comunicado, la productora del espectáculo ‘Yerma’ y el Teatro La Latina han anunciado que la función prevista para este viernes también será suspendida, pero que, sin embargo, se celebrará una rueda de prensa y un pase gráfico posterior para tomar imágenes del espectáculo. En este acto, en el que no se permitirán entrevistas, estará presente el bailaor, así como toda compañía de la obra y Cándido Conde Pumpido, abogado de Rafael Amargo.

Cabe recordar que el estreno del espectáculo fue cancelado horas después de que el fiscal pidiera prisión provisional comunicada sin fianza para el bailaor, su mujer y los otros dos detenidos en la denominada operación Corax por la “situación públicamente conocida” del artista. “Lamentamos los inconvenientes que puedan generarse para los espectadores que ya habían adquirido sus entradas para la función de este jueves, 3 de diciembre, cuyo importe les será devuelto por el mismo canal por el que realizaron la compra”, explicaban desde la compañía.

“Voy a romper las tablas”

Rafael Amargo volverá a subirse a las tablas después de horas de nervios, preocupación e incertidumbre. A su salida de los juzgados de Plaza Castilla, el artista ha asegurado que su detención “ha sido un espectáculo innecesario. Pablo Escobar solo había uno” y que “estas cosas lo único que hacen es dañar al artista”. Amargo ha insistido en que no va a quedarse quieto y ha defendido que “no hay nada” en su casa. “Sí que se me ve muy animado y tengo que estar mañana en el estreno de mi obra”, ha señalado en referencia al estreno de la obra.

En total, la Policía Nacional aprehendió 100 gramos de metanfetaminas, 40 de ketamina, tres botes de Popper, varias bolsitas de mefedrona, una bolsita de 2CB, dos pequeños botes de GHB, una caja de testosterona de la marca Propandrol y un blíster de Viagra; además de una pequeño peso, 8 móviles y casi 6.000 euros en billetes de 100, 200 y 500 euros. No obstante, el bailaor ha señalado que en su casa únicamente había alegría y muchas ganas de celebrar y que no se tenían por qué esconder porque no estaban vendiendo.

“Que no seas una organización criminal hace que no te ocultes, que hables así y digas vamos a coger antes de que cierren las fronteras, no vaya a ser que nos quedemos sin nada y nos encierren hasta mayo… cuando eres consumidor y tienes por delante una pandemia haces acopio, aunque el acopio en este caso no lo hace Rafael”, se ha justificado Amargo, que mañana volverá a comerse el escenario con más fuerza que nunca, mientras trata de olvidar esta pesadilla: “Voy a echar unos cojones como no he echado nunca y voy a romper las tablas”.