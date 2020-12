La pesadilla de Rafael Amargo ha llegado a su fin, al menos de momento. El juez ha dejado en libertad al bailaor tras tomarle declaración durante varias horas en el juzgado de Plaza Castilla. Una decisión que pone fin a más de 48 horas de nerviosismo, intriga y miedo entre el círculo más íntimo de la familia.

Nada más volver a pisar la calle, el artista se ha mostrado visiblemente ilusionado y feliz con su nueva situación, preocupándose especialmente por su proyecto teatral, que ha tenido que ponerse en pausa por su detención. «Se me ve animado porque tengo que estar en donde tengo que estar, en el Teatro La Latina, que hoy era el estreno, será mañana», ha confirmado a los medios en sus primeras declaraciones.

Las últimas horas no han sido nada fáciles para Amargo, quien a pesar de todo parece haber sacado algo en ‘positivo’, la inspiración par aun próximo proyecto. «Me ha parecido que he escrito una serie de ficción para la televisión y si Dios quiere pronto veréis porque estas cosas lo único que hacen es dañar al artista, pero también grandes directivos y grandes personas saben que me va a servir para escribir otra cosa», ha dicho. Y es que él mantiene que en su casa «no había nada», solo «mucha alegría y una casa donde se reúnen artistas y gente».

Lo peor de todo para Rafael ha sido «estar en un calabozo tirado en el suelo, lleno de mierda», una situación que no piensa dejar así y sobre la que ha criticado las «calidades» de la administración», especialmente en tiempos de pandemia. «Esto le toca a otra persona menos fuerte y se lo cargan, yo no he echado ni una lágrima, simplemente de coraje cuando he tenido que declarar», ha continuado.

Finalmente sí se ha emocionado, ya por la presión de saberse en libertad y por el estrés de estos días frenéticos que debería haber pasado sobre las tablas del teatro. «Se me saltan las lagrimas porque un tío trabajador como yo, que toda la vida me he ganado mi trabajo teniendo tantas personas como tengo, entonces esto es cebarse. Soy un tío que me gusta la fiesta y que me gusta divertirme porque me gusta celebrar. Con esta naturalidad me voy a mi casa a descansar y mañana por favor les espero a todos en el Teatro La Latina».

Rafael Amargo era detenido a última hora del pasado martes, acusado de pertenencia a una banda criminal y tráfico de drogas. Un arresto que tenía lugar dentro de la denominada ‘Operación Corax’, donde también fue detenida su pareja, la bailarina argentina, Luciana Bongianino, y otras dos personas. El artista fue trasladado a la comisaría del distrito Centro, en la calle Leganitos. Allí se negó a prestar declaración ante la Policía y durmió la noche del martes y del miércoles. En cambio, a Amargo no le quedó más remedio que comparecer ante el magistrado de Plaza Castilla este jueves.

Las últimas horas han sido completamente frenéticas. A primera hora de la mañana era su abogado, Cándido Conde Pumpido, quien defendía la inocencia de su cliente tras visitarle en comisaría. El letrado confirmó que se había encontrado al bailarín «bastante nervioso e indignado», así como que se había acogido a su derecho a declarar ante la autoridad judicial. Pumpido comentó ante las cámaras que su mayor temor era no poder estrenar su nueva obra de teatro en la fecha fijada. Un temor que ha convertido haciéndose realidad.

Y es que el precio que ha tenido que pagar Amargo es la cancelación de la primera función de su obra de teatro ‘Yerma’, basada en la obra homónima de Federico García Lorca, que tenía previsto estrenar este jueves 3 de diciembre junto a Blanca Romero y Sara Vega. Así lo informaba el teatro de La Latina: «Debido a la situación públicamente conocida, se procede a la suspensión de la primera representación del espectáculo YERMA, que estaba prevista para hoy jueves, 3 de diciembre de 2020, a las 20.00h horas. Respecto al resto de funciones, por el momento se mantienen, a la espera de nueva comunicación por parte de la compañía invitada. Lamentamos los inconvenientes que puedan generarse para los espectadores que ya habían adquirido sus entradas para la función de hoy, 3 de diciembre, cuyo importe les será devuelto por el mismo canal por el que realizaron la compra».

Este jueves por la tarde había otro contacto con el círculo íntimo de Rafael Amargo. Los medios de comunicación se encontraban con los padres del bailaor granadino y la tensión se desbordaba en plena calle. El padre de Amargo acusó a la prensa de «contar mentiras» y profirió gestos obscenos ante la cámara, como llevarse las manos a sus genitales. Incluso, amenazó con lanzar su teléfono móvil contra los reporteros y los cámaras que filmaban una escena repleta de alto voltaje.

Ahora Amargo respira más tranquilo aunque conocedor de que la Justicia le pisa los talones.